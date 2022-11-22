黑心男網上領養拉布拉多　事後勒索飼主賺不義之財：沒贖金就殺掉

竟然想拿狗狗的生命賺取不義之財！一名男子在網絡上向一名女飼主領養了一隻拉布拉多，事後竟稱已把狗賣給狗肉店，向飼主勒索上萬元的錢財才能贖回狗狗。



中國媒體報導，廣東一名陳小姐報案，她養了一隻2歲的拉布拉多，因為自己工作很忙，怕狗狗在家孤獨，想找個好心人接手認養。她於8月18日在網絡二手交易平台發布送養文，隨後一名男子聯絡她表明要領養，還說自己也有養狗進而取得對方信任，之後兩人互加聯絡方式。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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男子8月21日到深圳接狗狗，並用微信發給陳小姐人民幣8.8元的紅包，但當天男子本人臨時反悔沒出現，而是請朋友代為接狗，隨後也未按照約定給陳小姐發狗狗的影片報平安。

22日男子傳訊息給陳女表示狗已經賣掉了，陳女非常震驚慌張，說要把狗接回來，男子提出人民幣3000元的贖金，還說「錢到狗到」，如果今天晚上沒給錢，隔天狗就會被殺。

陳女在網路上搜索發現，該男子不只詐騙她一人，不少網友都被以領養狗狗之名遭到勒索詐財，她和其他受害者取得聯繫，找到男子的住處，但房內已人去樓空，只剩幾個空狗籠。

記者聯繫上該男子，他承認自己領養狗並賣給狗肉店，但否認敲詐勒索，認為領養後狗就是自己的了，拿去賣錢也很正常。陳女已向警方報案，律師表示，男子雖有給飼主發紅包，但價格遠低於市場行情，並不構成正當買賣，還應該帶有附加條件的贈與，飼主之後有權要求返還，而且男子對飼主要求錢財的行為也已涉及敲詐勒索。

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