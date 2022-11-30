橘白貓毛絨胖手托腮撒嬌賣萌融化人心 翻身驚見真相令人傻眼
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
多貓家庭總能有許多趣事發生。最近一段短片在網路上爆紅，一名貓奴看到家中的橘白貓托腮的可愛模樣被萌翻，結果沒幾秒竟然發現真相不是這樣，而是兩隻貓咪在打架，看似托腮的樣子其實是橘白貓被鎖喉了。
大陸微博一名網友「介乎法國和旺角的浪漫」家中養了兩隻貓，某天捕捉到一幕爆笑畫面，乍看以為是橘白貓正在托腮還擺出一臉撒嬌的可愛表情，結果近看發現竟然是兩隻貓咪在打架，橘貓身子底下的乳牛貓正對橘白貓使出鎖喉功，只是因為角度關係很像是橘白貓自己用手托腮。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
+9
過沒多久兩隻貓咪立刻扭打起來，被橘白貓壓制在身下的黑白貓突然一個翻身，兩隻貓咪翻滾起來，沒過多久黑白貓就跑掉了，留下橘白貓在原地，像是什麼都沒發生一般盯著貓奴，讓貓奴不禁傻眼直呼「以為貓咪自己會托腮，結果居然是鎖喉」。
影片曝光後吸引不少網友觀看，網友留言表示「可是貓貓被鎖喉的樣子好可愛」、「我家貓貓也會這樣托腮」、「我一開始還真看不出來橘貓身下還有另一隻貓」、「等等可我總覺得橘貓很享受被鎖喉呀，快笑死了」。
延伸閱讀：肥橘貓遭虎斑貓偷襲拍背 驚嚇反應險釀成大戰 下秒結局神反轉
+26
黑貓走失1周後自行回家 滿以為找回來了 結果只是替身？失貓後曾與貓販子擦肩而過 貓奴：72小時後我的貓會被端上餐桌？小貓B為養老院帶來新氣象 老人們全變鏟屎官：重拾被需要的感覺家貓隔窗邀流浪橘貓進家玩 警惕自卑表現引發網民猜想：曾遭棄養貓咪走丟4天用盡方法找不到 沒想到這民間方法竟然將牠帶回來了流浪貓闖進家裏誕下孩子卻將牠們藏起來 背後心酸原因令網民哭了貓咪23樓神秘消失 找到時牠竟在這位置 主人被嚇壞籲：關好門窗
延伸閱讀：
秋田犬燒烤店前翻肚耍賴「買一串就好嘛！」才走兩步又躺了長髮妹崩潰
男喝醉忘記帶走愛犬 白汪「秒認新爸爸」坐懷裡撒嬌甜笑：舊把拔我不要了
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】