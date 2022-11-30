橘白貓毛絨胖手托腮撒嬌賣萌融化人心　翻身驚見真相令人傻眼

多貓家庭總能有許多趣事發生。最近一段短片在網路上爆紅，一名貓奴看到家中的橘白貓托腮的可愛模樣被萌翻，結果沒幾秒竟然發現真相不是這樣，而是兩隻貓咪在打架，看似托腮的樣子其實是橘白貓被鎖喉了。



大陸微博一名網友「介乎法國和旺角的浪漫」家中養了兩隻貓，某天捕捉到一幕爆笑畫面，乍看以為是橘白貓正在托腮還擺出一臉撒嬌的可愛表情，結果近看發現竟然是兩隻貓咪在打架，橘貓身子底下的乳牛貓正對橘白貓使出鎖喉功，只是因為角度關係很像是橘白貓自己用手托腮。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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過沒多久兩隻貓咪立刻扭打起來，被橘白貓壓制在身下的黑白貓突然一個翻身，兩隻貓咪翻滾起來，沒過多久黑白貓就跑掉了，留下橘白貓在原地，像是什麼都沒發生一般盯著貓奴，讓貓奴不禁傻眼直呼「以為貓咪自己會托腮，結果居然是鎖喉」。

影片曝光後吸引不少網友觀看，網友留言表示「可是貓貓被鎖喉的樣子好可愛」、「我家貓貓也會這樣托腮」、「我一開始還真看不出來橘貓身下還有另一隻貓」、「等等可我總覺得橘貓很享受被鎖喉呀，快笑死了」。

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