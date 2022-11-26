馴犬員懷抱小狗　警犬怕被分寵吃醋耍賴滾地　只好無奈背起狂哄

許多警犬給人印象都是威風凜凜的模樣，但警犬也只是一般的毛小孩而已。最近一段短片在網路上瘋傳，一隻警犬很黏自己的馴犬員，某天看到馴犬員懷裡抱著一隻小狗，竟躺在地上耍賴不肯起來走，最後還是馴犬員把狗狗背在背上，狗狗才乖乖聽話還一直要撒嬌，模樣萌翻不少網友。



網友「dratekav」在Tiktok上傳一段短片，大陸廣東一隻德國牧羊犬警犬相當黏自己的馴犬員，經常都要跟在他身邊才願意出任務。某天馴犬員需要照顧一隻剛進來訓練所的一隻可愛幼犬，誰知道警犬看到這幕竟然吃醋了，直接就像小孩一樣躺在地上耍賴不肯起來，不管馴犬員怎麼哄怎麼勸，甚至輕輕拉了牠的手手，狗狗都不肯站起來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼警犬吃醋的樣子真可愛～▼▼▼

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馴犬員最後打算離開警犬遠一點，看看狗狗會不會自己跟上來，結果警犬還是側躺在地一動也不動，一雙眼睛就那樣盯著馴犬員，就像是在說「不管啦我就是吃醋了啦」。最後馴犬員想盡辦法都沒辦法讓警犬從地上站起來，只好摸摸鼻子走到狗狗身邊，把警犬扛起來揹在身上，就這樣背上背一隻大狗、手裡抱一隻小狗離開現場。

影片曝光後吸引超過百萬網友觀看，網友們都被警犬吃醋耍賴的可愛模樣笑翻，留言表示「本來以為警犬都是威風的，沒想到竟然有這麼吃醋撒嬌的一面」、「可見平常馴犬員一定對狗狗很好，所以看到新狗狗來就覺得是要跟自己分寵的」、「警犬：放開你手中的小三！」、「根本是一桶大醋桶」。

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