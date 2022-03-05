烏克蘭士兵救起冷餓流浪小狗　下秒報恩陪站崗成忠誠守門犬

俄羅斯出兵烏克蘭至今已經好幾天，許多戰爭即時照片與影片也在社群網站上瘋傳，最近有一部短片在俄語圈及英語圈社群網站上流傳， 一隻幼犬與烏克蘭士兵一起站崗，士兵們與狗狗溫馨的互動為殘酷的戰爭中帶來一絲溫暖。



綜合外媒報導，這隻在推特瘋傳的暖心影片展示出殘酷戰場上的溫馨一角，片中一隻被取名為「藍波（Rambo）」的幼犬不到一個月大，烏克蘭士兵們當初看到藍波的時候發現牠只有巴掌大、身邊沒有狗媽媽，擔心牠在戰場上面臨隨時可能發生的危險又不忍牠挨餓受凍，士兵們就收編了藍波。藍波對聲音相當敏銳，雖然目前還只是一隻幼犬，但牠毫不畏懼的對著鏡頭低吼，展現出相當勇敢的一面。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

本來是又餓又凍的小狗，在士兵照顧下，牠健康起來，更陪着軍人們站崗看守。

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藍波可愛的模樣讓不少士兵們展露笑容，士兵們表示藍波的工作就是守衛，「牠相當具有敏銳度，可以很快察覺有陌生人接近」。片中除了藍波以外，還有其他狗狗也一起跟士兵站崗，時不時可以看到士兵與狗狗們的親密互動，狗狗在戰場上與士兵一起保衛家園，也為士兵們帶來療癒與溫暖，讓保家衛國的軍人們可以在戰火稍歇的時候得以喘息。

其實這部影片在俄羅斯正式出兵烏克蘭前就已經拍攝，拍攝時間為2月11日，地點則是在烏克蘭頓巴斯地區(Donbass)，當時俄羅斯已經有對烏克蘭展開特別軍事行動。雖然該部影片拍攝的時間點是目前俄烏戰爭的前哨戰，但也不少人大讚如此暖心的畫面不管是在哪裡都是相當難得的，「狗狗永遠都會是人類最好的朋友」。

“You can usually tell that a man is good if he has a dog who loves him.”



Ukrainian soldiers spot freezing puppy alone outside, and take him into their post. He stands guard for them now. They've named him Rambo. 🐶🇺🇦❤️ #Ukraine #StandWithUkriane #StopWar #StopPutin pic.twitter.com/Pm2K0uas3p — Gambit 🇺🇦🇷🇺 (@Gambit59830470) February 26, 2022

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】