上海高架橋驚現貴婦狗　善良姐姐費心尋原主　結果令人超無奈

動物永遠無法理解人類社會的規則，牠們不明白什麼是紅綠燈。不明白路上穿梭的鐵盒子是什麼，不明白為什麼走路也會丟掉性命…



高架驚現貴婦小狗狗，善良小姐姐護牠回家。前段時間，在上海的一處高架橋上，出現了一隻棕色的貴婦狗，牠驚慌失措地沿着路邊狂奔，看起來迷茫又不解，時不時被旁邊呼嘯的汽車嚇一跳。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

高架橋上遇到一隻孤單狗狗，替牠尋原主人，結局令人傷感。

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一位小姐姐開車經過時發現了牠，內心又焦慮又擔心：這麼小的狗狗，萬一被車碾到怎麼辦？

但在不能隨意停車的高架上，她乾着急卻不知道能怎麼救下狗狗，只能靠邊放緩車速，跟在狗狗的身後。

好在高架的出口就在不遠處，狗狗跑到路面位置後，就從旁邊的圍欄空隙鑽了出去。

小姐姐也趕緊跟着狗狗下了高架，追尋着狗狗的蹤跡來到了人行道上，翻出一根火腿腸，嘗試呼喚牠。

也許是因為過於飢餓，也許是小姐姐看起來很善良，牠忍不住上來，大口吞下火腿腸。

小姐姐則看準時機，一把抓住了牠，開車帶牠去了附近的動物防疫所。而狗狗一路上超級乖巧、不吵不鬧。

等到了動物防疫所後，意外發現狗狗身上竟然有寵物晶片——牠不是流浪狗！牠有主人！

就這樣，小姐姐根據晶片編碼，驅車前往狗狗最後一次接種疫苗的地點，並進一步找到了主人登記的地址。

本以為貴婦狗可以和主人團聚了，結果意外又出現了…

該地址的住戶説，狗不是他們養的，應該是之前的住戶養的，但他們也不知道現在搬到哪了。

兜兜轉轉幾個小時，卻是這樣的結果…小姐姐滿心沮喪，不知道怎麼辦。但這時，她發現狗子的舉止有些奇怪。

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只見牠搖着尾巴到處張望，肉眼可見的心情很開心。難道説，牠對這裏很熟悉？

小姐姐嘗試着放開狗狗，想看看牠會做出什麼反應。沒想到恢復了自由的貴婦狗，抖了抖身體，快樂地朝小區深處跑去，還時不時停下來，示意小姐姐跟上。

最終，狗狗向着一處院子跑去，看着牠那熟練又自在的模樣。這裏，應該就是牠的家了！

打心裏為牠高興的小姐姐跟着上前，眼前的場景卻令她無奈：髒兮兮的狗窩和食盆隨意擺放在地上，裏面還有一些沒吃完的剩菜剩飯。

很顯然，狗狗跑上危險的高架，完全是因為主人的散養、不上心。牠有家、但又像沒有家，沒有人會在意牠的消失和出現。

最終，小姐姐選擇了離開：不管怎樣，這裏也是牠的家。有牠熟悉的主人和家人，只希望牠真的可以感到幸福！

別讓「放養」害了無辜的狗狗！

狗狗自從被人類馴養後，很長一段時間都是生活在室外，協助主人看家、護院、捕獵。

隨着社會不斷發展，狗狗也跟隨主人進入了城市，從功能性動物轉變為了伴侶寵物。

但許多狗主人為了省事，不按時打疫苗、出門不牽繩，平時還會散養狗狗。美其名曰：老祖宗的傳統。

常有放養狗狗對行人緊追不放，引發了非常多的鄰里糾紛，狗狗也常出現車禍、走失等意外。

隨着2021年5月1日，最新《中華人民共和國動物防疫法》施行。不僅散養狗狗是不被允許的，遛狗不牽繩、不辦理狗證、不佩戴狗牌等不文明養犬行為都是違法的！

一旦出事，不僅主人會被處以罰款，狗狗也很可能會被「沒收、處理」。這一切只是因為主人不遵守法律法規，卻要讓狗狗自己承擔所有後果。

波妹兒在此誠懇的告誡小夥伴們：

‧ 拒絕放養狗狗

‧ 及時辦理狗證

‧ 遛狗牽好繩子

‧ 定期接種疫苗

‧ 為了狗狗的幸福，做最文明的養狗人！

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