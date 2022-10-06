汪星人生病　主人年花3萬元親製米芝蓮級營養餐　附菜譜大圖

波妹兒每天早上艱難地從牀上爬起來時，都自嘲：「如果不是為了崽子們的罐頭小魚乾，才不要去搬磚呢！」



本以為自己這個鏟屎的已經付出太多，結果和某位小哥相比，卻輸得心服口服…►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

1-鏟屎官自製狗飯，堪比米芝蓮

家住土澳的丹尼爾養了3條大狗子，分別是：澳大利亞凱爾皮犬 Joey、澳大利亞凱爾皮犬 Alkali，以及邊境牧羊犬 Caelan。

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一人三狗，住在地廣人稀的澳大利亞大莊園，啊！這是多少人夢想中的生活啊~

但是，丹尼爾卻遇到了一個大大的煩惱：狗子Joey生病了，是很嚴重、很難醫治的自身免疫性疾病——盤狀紅斑狼瘡！

這種病主要發生在鼻、口唇、眼周圍等臉部，導致紅斑、潰瘍、糜爛…看看Joey的鼻子，已經出現了明顯的症狀，心疼又可憐。

他帶着Joey到處求醫問診，但這是免疫系統出現問題，不管是對狗甚至是人，都是極難根治的。

醫生只能建議他：除了基礎的用藥外，平時多給狗子補充補充營養，營養跟上、身體強壯了，或許Joey就能夠自己戰勝病魔。

吃什麼才能讓Joey更強壯呢？有10年廚師和營養師經驗的丹尼爾想到：不如自製新鮮、美味又營養均衡的狗飯！

他特意和狗狗營養學方面的專業人士學習，再結合Joey的實際情況，嘗試着動手製作營養餐。

別説嘿，丹尼爾的自製狗飯，不但營養搭配均衡，而且擺盤美觀、顏值特別高，説是「米芝蓮大餐」也不為過吧？

豐盛米芝蓮大餐有哪些？

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除此之外，丹尼爾還特別注意各種營養元素的攝入與搭配，比如：

omega-3是一種對狗狗毛髮有益的營養元素，但長時間補充可能會造成狗子缺乏維他命E，這時候就需要多吃一些穀物、綠葉蔬菜、南瓜或者鮭魚，來補充VE。

再比如，動物內臟分為兩類，一種是心、雞胗、牛肚、肺、舌頭等肌肉組織為主的，另一種是肝、腎、脾等和內分泌有關的，應該因狗而異，合理調配兩者的比例。

製作營養狗飯，不僅需要花費大量的時間和精力，算下來金錢花費也不低。像丹尼爾這樣一年下來，三條狗子的伙食費大概在3400英鎊，也就是一年近3萬人民幣。

但一切苦心都沒有白費，Joey改變飲食後病情確實有所好轉，原來生瘡脱皮的鼻子，現在已經長出了新的、完好的皮膚，看上去健康多了~

去醫院複查體檢後也得知，Joey現在各項指標都很不錯，身體健壯，只要正常維護就不再會有太大問題啦！

雖然自家狗子吃營養餐的效果很不錯，也有一些網友在關注丹尼爾的菜譜，但他也會認真提醒大家：每條狗狗的身體情況都不一樣，該不該吃營養餐、怎麼搭配，還需要具體分析，千萬不要無腦copy哦~

遇到丹尼爾這樣負責善良的鏟屎官，誰看了不説一句：人不如狗的世界！那個…您家…還有位置嗎 T_T

2-狗狗必需的7種營養元素！

吃，大概是狗狗日常生活中最重要的事。

那你瞭解狗狗必需的營養需求嗎？怎樣餵才算得上營養均衡？

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01-水分——

狗狗血液中的含水量約佔80%以上；肌肉的含水量約佔72-78%；骨骼中的含水量約佔45%。狗狗對水的需要遠遠超過對食物的需要。

而且狗狗的身體內沒有特殊的貯水器官，水的來源主要從飼料中的水分和直接飲用水中得來，從而達到體內所需水分的平衡。

02-蛋白質——

蛋白質對所有生物來説都是非常重要的部分，大腦、肌肉、血液、內臟，甚至是皮膚、毛髮，都需要大量的蛋白質，特別是動物蛋白。

狗狗對動物蛋白的消化力可以達到90%~95%，對植物蛋白的消化力卻只能達到60%~80%。過多攝入無法完全分解的植物蛋白，可能會加重肝腎的負擔，引起腹痛腹瀉。

03-脂肪——

脂肪是生命機體的重要組成部分，牠的主要作用是貯存能量，給狗狗提供必需的脂肪酸，保護內臟，維持體温。

脂肪中的能量不能直接被狗狗吸收，必須被轉化為脂肪酸才能吸收。但部分脂肪酸（如亞麻油酸和花生油酸），狗狗無法依靠自己合成，要從飼料中獲得。

04-碳水化合物——

狗狗活動所需的能量中80%都是由碳水化合物提供的，但其實狗狗並不需要特意補充碳水化合物，牠們能從蛋白和脂肪中獲取所需的營養。

所以給狗狗特意補充土豆、木薯等澱粉類物質，不僅對狗狗營養攝入沒有幫助，還可能會增加腸胃消化的負擔。

05-礦物質——

鈣、磷、鉀、鈉等狗狗身體營養所需的主要成分都屬於礦物質，雖然在狗狗體內的含量小，但會對體內激素的高低，體內軟組織、血液、體流、細胞等起到重要作用。而且直接影響到神經系統的傳導功能。

不過一般不需要特意補充，正常攝入的優質食物中都含有足量的礦物質。

06-維他命——

維他命是具有高度生物活性的有機化合物，在生物體內不能合成或很少合成。如果缺乏某種維他命，狗狗身體內有機物的合成過程就會中止，從而出現某種病態。

07-纖維素——

纖維素廣泛存在於植物性飼料中，比如蔬菜、水果，就像貓草那也。適量的纖維素可促進胃腸蠕動，有利於消化。

如果想要像丹尼爾那樣自製新鮮狗飯，是一門非常深的學問，不管是肉源、搭配、比例、營養都需要考慮到。

如果研究不到位，不如直接選擇動物蛋白含量高、肉源新鮮可溯、果蔬配比得當、添加劑少、營養全面的優質狗糧，再定期額外補充營養品，相信用心的你也能擁有健康的狗狗。

不要認為自己為寵物付出了很多，牠們過得健康快樂，其實得益的最終是自己。

所以，與其平時餵食劣質狗糧，最後生病、看病，花錢又耗費精力，不如在力所能及的範圍內，盡力給牠們最好的生活！

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