狗狗老化｜毛小孩轉變成毛老孩的5大特徵　特殊照護方式一文看清

人的一年等於毛孩的５～７年，隨著日積月累，總覺得寶貝和之前好像有哪裡不一樣了。毛孩與人一樣從小時候到年老時同樣有些特徵與行為會逐漸改變，一起來觀察看看當毛小孩轉變成毛老孩時，會有哪些特徵與特殊照護。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

文：momoya／滔客



▼▼▼老犬的5大特徵及照護方式▼▼▼

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老犬特徵（一）跟以前相比外表好像有點不同

照護方式：首先最明顯從外觀上可以觀察到的是視力、聽力、毛髮及氣管會有些明顯的退化狀況，環境照料需要相當留意，比如屋內是否有妨礙行走的障礙物、吵雜聲響或是環境整潔等。

老犬特徵（二）走路好像怪怪，容易慢步或走路不穩

照護方式：關節退化、行動力變慢同時體力也變差會逐漸發生滑腳、上下樓後腳無力等狀況。此時可添購輔助背帶或防滑鞋，在高低差較明顯處增加階梯等物品，使毛孩方便行走與減少肌肉關節壓力。

老犬特徵（三）以前什麼都喜歡吃現在卻開始挑食

照護方式：進入老犬期腸胃道吸收能力下滑，除了挑食以外有時甚至會沒胃口。可選擇較軟或是好消化的食物、採少量多餐方式進行（但每日總量不變），食物中也可添加適合的腸胃道保養品。

老犬特徵（四）跟以前相比現在身體相較下較虛弱

照護方式：隨著年齡增長免疫力也下降容易怕冷要注意保暖，睡覺時間明顯增長與回到幼犬時期雷同，當發現寶貝越睡越久時千萬別放任，盡量在白天適時的維持一定的活動量來保持正常作息。

老犬特徵（五）個性突然間變得好兇

照護方式：礙於各方面退化毛孩本身也是會感受到的，相對的易產生焦慮不安，情緒肯定起伏不穩，此時主人給予言語安撫與抱緊處理是相當有效的。

除了上述五大方向外，尚包含了其他更多的小症狀，毛孩與我們相同，隨著時間，身體與情緒面總是會不斷的起伏變化，所以若當這些徵狀明顯使得毛孩表現出相當不適，也請立即攜往就醫並聽取建議進行後續的照料，莫忘初衷珍惜彼此，不離不棄。

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