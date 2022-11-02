貓奴必到｜中國江蘇「肥貓島」堪稱鏟屎官天堂　自由撫摸無限制

中國江蘇淮安有一座神奇的島，島上都住著可愛的貓咪！網友直呼，肥貓島是貓奴們必打卡的景點之一！



擁有著童話故事般的「肥貓島」被中國打造成貓之公益的小島，而流浪貓就是這座島上的主人！根據網友提供的資料，你會發現島上的貓咪們都自由的在每一個角落遊蕩，完全不被拘束，簡直可以實現被眾多貓咪圍繞打轉的情況~►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼貓奴必到的「肥貓島」！！▼▼▼

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值得一提的是，島上還有一位睡著的「綠巨貓」，當地人稱它為島上的「貓老大」！ 30 米長、8 米高的體型，悠閒的躺在草地上吸引不少遊客前往打卡拍照。此外，遊客們還可以進入「貓老大」的肚子裡參觀，裡面還擺放著來自世界各地的關於貓咪的主題藝術品~

雖然島上的貓咪大多數都是流浪貓，但網友透露貓咪們都非常溫馴可愛，完全能讓你自由的撫摸。有些貓咪甚至會跟著你到處走走，或者任由你拍照成為當日的專屬「模特兒」！而且，網友們還透露附近還有其他兩座小島，分別是白馬島和豚鼠島。島與島之間有浮橋鏈接，非常方便~

雖然肥貓島在中國，但也止不住愛貓人士想前往的心情！待疫情結束，是時候組「貓奴」團隊，一同展開「擼貓」行動。入場費用只需85元人民幣，而且還有免費停車場喲~

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