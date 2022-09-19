俄羅斯貓咪胖成一團肉球　被質疑故意過度餵　主人急發文喊冤枉

很多小夥伴都希望自家的挑嘴貓多吃一點、長胖一點，胖乎乎、圓滾滾的小貓咪奪可愛呀~



這樣的審美其實也沒錯，胖胖的寵物就像嬰兒一樣無辜，總能激起人類的保護欲。但凡事都要有個度，過於肥胖反而會令人感到不健康！

貓咪過於肥胖，鏟屎官「很無辜」？

來自俄羅斯的Liznya是一隻網紅貓，牠最出名的原因就是——胖！而且不是一般的胖…►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

俄羅斯貓咪Liznya雖然因肥而成為網紅，但大家其實很關心牠的健康。

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你瞅瞅，這背影、這尺寸，説牠是個巨大的沙發坐墊都沒人會懷疑吧。

想要舔舔肚子上的毛，得靠牆支撐着背，還要努力往前伸着脖子，但身體的下半部分依舊是「可望而不可即」。

肥碩的大肚腩都墜到地板上了。正常尺寸的鞋盒在牠身下，拼命喊着「Help」。

Liznya：「我吃麥當勞長大的（bushi「給我一張嘴，我能吞下一個宇宙！」)

交疊的前肢，就像復活節的火雞腿一樣肥美~

一開始大家都對Liznya和牠的鏟屎官抱有很大的善意，只覺得圓潤遲鈍的牠好可愛好可愛。

但隨着粉絲越來越多，Liznya的身材愈加肥碩，越來越多的人開始指責牠的鏟屎官——

「你為什麼要給牠餵這麼多食物？！」、「貓咪甚至起不來身了，你是看不出這個問題嗎？？」、「雖然我喜歡胖貓，但Liznya真的太糟糕了！」

大家開始質疑鏟屎官像其他網紅一樣，為了流量故意給Liznya餵過多的食物。因為即使牠身在極寒的俄羅斯，但從不出門的牠根本不需要這麼多脂肪和毛髮來禦寒！

面對網友們的指責，鏟屎官也出來解釋：「感謝你們對Liznya的關心，但我想這其中有一些誤會。Liznya是在之前懷孕時開始發胖，生產和絕育後體重繼續猛增。我們也不知道是什麼原因，甚至還有帶牠去了幾次醫院，也有遵醫囑餵食減肥處方糧。但是，我們從沒有餵牠過量的食物！從沒！」

除了節食，他們也有在監督Liznya按時運動，但人想減肥都很難，對肥胖沒有概念的貓咪減肥會更加困難。

不過，雖然Liznya的體重沒有明顯下降，但起碼沒有繼續增長了…然而，對於鏟屎官的這個説法，網友們並不認可，甚至還發出了「死亡」威脅：「一開始是強迫狗用後腿走路，現在故意過度餵貓導致病態肥胖。這就是人類。」

「很明顯，這就是虐待動物。」、「你確定牠沒有類似甲狀腺疾病問題嗎？」、「需要給貓咪換個新主人，你們應該被起訴！」、「你們看不到嗎？牠的關節都已經變形了！」

雖然有些網友確實有點太偏激，但不可否認的是，大家本意是希望Liznya可以更健康、活的更久，因為像牠這樣明顯已經是病態肥胖了，真的會危害牠的生命的！

胖——拿命換來的可愛

先説明一下哦，減肥並不是在販賣「身材焦慮」，過胖和過瘦都不利於身體健康。

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相較於體型勻稱的寵物來説，肥胖更容易使牠們患上糖尿病、關節炎、心臟病、高血壓、呼吸困難…等等，並可能增加其他治療（例如手術）的風險，從而產生嚴重的負面影響。

而且一旦生病，牠們的醫療費用要比普通寵物高出17%以上，藥物花費則高出25%以上。

這…別的不説，錢包不會痛嗎？

所以一定一定要幫助小可愛們維持健康的身材啊！

1. 確認寵物肥胖的原因

是疾病？新陳代謝過慢？還是吃太多了？如果有條件，可以去醫院進行專業的檢查，知道原因以後，才能對症下藥制定減肥目標！

2. 循序漸進制定目標

給寵物減肥也要循序漸進，制定不同階段的小目標，切記不可操之過急！減得太快會傷害到寵物的健康，比如：脂肪肝、營養不良…等等，最好是每個月減重1%至2%的均衡速度。

3. 計算熱量、低卡飲食

大部分寵物發胖都是因為吃太多。可以參考這個計算公式：每日最低卡路里量=體重(kg)×30+70大卡，選擇低熱量食物，比如：用高蛋白質的雞肉乾代替乾酪類的零食，或者遵醫囑餵食健康處方糧，同時定時定量餵食，堅決不吃「自助餐」！

4. 選擇健康處方糧

關於食物成分的選擇也可以做一些調整。每種糧食的成分不同，有一些可能會導致寵物發胖，可以根據自家寵物的狀況諮詢獸醫，選擇恰當的處方糧，合理減重。

5. 定期、適當運動

運動是減肥最有用的方法！可以藉助玩具、運動器具，適當加大寵物的運動量，不僅可以減肥，還可以消耗多餘精力。

常年吆喝着減肥的波妹兒，深知減肥是一件多麼困難的事…但肥肉是一口一口吃出來的，只要在平時多多注意寵物們的飲食、保持健康的生活狀態，就能擁有勻稱的身材！（還沒那麼痛苦~）

希望每一隻小可愛都能健健康康的，陪伴鏟屎官的時間再長久一點！

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