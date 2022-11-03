狗狗排排坐校車模樣逗趣眾人 白色拉布拉多現委屈眼神：不想上學
撰文：中天新聞網
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已經開學了，加拿大一間狗狗學校，用校車接送狗狗們上下學，狗狗們在座位上排排坐的模樣，讓網友不禁表示，超可愛。
國外網友在論壇分享一張照片，照片中可看到， 這台校車是兩個位子一排的配置，狗狗們都乖乖待在自己的座椅，聖伯納犬看起來很高興，旁邊一隻棕犬也是心情非常好，第二排的拉布拉多更是搶眼。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
▼▼▼狗狗排排坐校車是甚麼一回事～▼▼▼
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原來是加拿大的狗狗學校，為了不讓狗狗單獨在家，於是用專屬校車接送牠們上下學，到學校和狗狗同伴玩耍。
網友熱烈討論：「一群可愛的狗狗，感覺白色的狗正在看我」、「大家都很老實耶乖乖坐著」、「白色的狗兒看起來像後座駕駛」、「我曾錯過一次能當狗狗老師的機會」、「這是我看過校車內最乖的孩子們」、「麻煩製造者都坐在第二排」。
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