狗狗冷知識｜汪星人翻垃圾桶比中獎更開心　避免狗狗亂翻可這樣做

狗狗翻垃圾桶，比中獎還開心。



你是不是曾經思考過，為什麼狗狗老愛在你不注意的時候，把頭伸進垃圾桶，然後嘴巴油油的出現呢？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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其實就像小時候爸媽不讓我們吃麥當勞一樣，偶爾吃到時是不是覺得有賺到的感覺啊！狗狗的心情也是這樣，垃圾桶就像是一個小食物櫃，在你沒發現的時候，趕快去大吃一頓。對你來說，垃圾桶裡都是不要的東西，但對狗狗來說，那裏就是他食物的秘密基地。

那該如何避免狗狗翻垃圾桶呢？

答案其實這很簡單，把狗狗喜歡的東西移出垃圾桶就好了！將食物垃圾移置他生活空間以外的地方，室內的垃圾桶改放它不喜歡的東西，例如：橘子皮、檸檬皮，久而久之他們就會對垃圾桶沒有好感了。

假想一下，如果麥當勞只賣你不喜歡的食物，根本不會想走進去吧！

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