狗狗冷知識｜玩具對狗狗的重要性有多大？　科技革新帶來更大樂趣

相對於玩具來說，狗狗吃什麼食物最好、哪些食物不能給狗狗喂、哪些食物要少喂等可能是主人們更為關注的問題。



可是其實玩具對狗狗來說也是非常重要的，如果主人能利用好玩具，那這將會非常有利於狗狗的健康成長。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼玩具為何對狗狗如此重要？▼▼▼

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1）玩具的用途

很多主人可能會說，玩具玩具，不就是讓狗狗玩的東西嗎！的確，玩具可以幫助狗狗打發一些無聊的時間，當主人不在家的時候，狗狗可以自己找點樂子。不過玩具的功能可不止於此，比如有些玩具可以鍛鍊狗狗的搜尋能力，而有的玩具則可以滿足狗狗撕咬的天性，還有一些玩具則可以幫助狗狗清潔牙齒、預防疾病等，所以給狗狗玩玩具可謂好處多多。

2）科技帶來的革新

如果你對狗狗玩具的印象還停留在飛盤、雙節繩等，那你就out了。科技帶來的革新早就影響到寵物玩具了——如果狗狗總是精力旺盛，你可以給它們買一個自動投球機；如果不想跟著狗狗一起跑，主人們則可以給狗狗買個自動遙控玩具，這樣你只要動動手，狗狗就會追逐那飛奔的玩具啦。這些智能玩具的出現不僅可以讓狗狗的生活變得更豐富多彩，還節省了主人的體力，主人們不用擔心自己已經精疲力盡了而狗狗還沒玩盡興。

3）選擇玩具沒那麼簡單

並不是所有玩具都適合給狗狗玩，主人不要看到任何一個玩具就隨意丟給狗狗玩，要知道一些對狗狗有危險性的玩具可能會給狗狗帶來極大的傷害，因此在給狗狗選擇玩具時主人們一定要確認你所選的玩具適合狗狗。

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