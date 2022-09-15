狗狗冷知識｜汪星人眼中的世界是怎樣？ 牠們只看到這3種顏色
撰文：汪喵星球
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嘿～你聽過狗狗的世界只有黑白的說法嗎？別再誤會了，今天就來打破謠言，下滑看狗狗眼中的世界。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
▼▼▼即睇狗狗眼中的世界是怎樣！▼▼▼
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狗狗只能看到藍、黃、灰！
人類眼睛的椎狀細胞有 3 種，狗狗只有 2 種，所以只能看到藍色、黃色，其他都是深淺不一的灰色喔～
狗狗其實其實是大近視！
狗狗只能看清楚 6 公尺以內的事物，所以太遠的東西，狗狗是看不到的。但是對移動的東西很敏銳，可以精準捕捉到獵物！
狗狗看得到後方！！
狗狗的眼睛位於臉的兩側，可以讓視野達到240度！要是獵物出現在範圍內，就能夠快速地找到獵物並捕捉。
狗狗比較愛藍色的玩具？！
因為狗狗只能看到藍色、黃色，所以對有這兩種顏色更有反應！測試看看！你家狗狗是不是比較喜歡藍色／黃色的玩具呢？
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