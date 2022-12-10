貓貓冷知識｜貓咪為了使喚奴才發明「喵喵叫」　你懂各種喵語嗎？

你家寶貝是多話的孩子嗎？



絕大部分的貓咪都會跟毛爸媽們對話，甚至還有毛爸媽能解讀貓寶貝的「喵語」！？你知道嗎，其實這些「喵言喵語」，可能是貓貓發明來與你相處的專屬語言喔！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼「喵喵叫」冷知識你知多少？▼▼▼

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野生貓貓其實很少叫

科學家發現，純野生、未接觸過人類的貓貓其實很少叫。貓貓是潛伏型狩獵者，他們會避免發出任何聲音。

發明「喵喵」來使喚奴才

貓貓很聰明，他們會觀察奴才的反應，挑選「最容易」激起奴才行為的貓叫聲，作為溝通工具。

例如：凌晨五點大聲喵喵，就能獲得一頓美味的早餐，於是貓貓每天早起喵喵。

（毛編偷偷說，如果毛爸媽狠心忍過幾次清晨的喵喵叫，貓貓可能會覺得你「聽不懂」，就改掉早起的念頭了）

解讀「喵」語言

🐈「喵喵叫」

大部分的喵叫都屬於「祈使句」，表示貓貓有所求。希望奴才開罐罐、開門等等。喵聲種類超多，每隻貓貓都不同。

🐈「嘶嘶叫」

是一種備戰狀態的展現，面對陌生人、有威脅性的事物，貓貓便會發出嘶嘶吼聲威嚇自保。

🐈「嗚嗚叫」

這可不是哭聲，這是貓貓在表示他想保護一些東西（例如玩具、食物），希望大家給他點空間，先別靠近了。

毛爸媽們也會跟寶貝聊天對話嗎？ 來試著解讀看看「喵語」背後有什麼意思吧！

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【本文獲「汪喵星球」授權轉載。】