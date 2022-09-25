貓貓冷知識｜貓咪看窗外的4大原因　帶貓出門的準備清單奴才必睇

你家的貓咪也喜歡在窗戶前往外看嗎？原因不止是想出門！快往下看看為什麼吧！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！



▼▼▼即睇貓咪看窗外的4大原因▼▼▼

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原因1：發情

成年的貓咪在發情時，會想出門找其他貓咪生小孩，特別是公貓！

原因2：有領土性

貓咪是有領域性的動物，會把窗外的區域視為自己的領土，往窗外看有巡視地盤的意思。

原因3：對外面充滿好奇

貓咪天生喜愛探索，對外面的世界感到好奇，看到小動物還可能發出「嘎嘎」的聲音。

小知識：貓咪會對窗外嘎嘎叫，是在模擬咬斷獵物脖子唷！這種現象稱為「真空行為」泛指貓狗突然做出某些行為，但觸發行為的「目標」並不存在。

原因4：發呆曬太陽

窗邊常有暖暖的陽光灑進，是享受日光浴的好地方。

小知識：適當曬太陽不但可以促進血液循環、補充維生素，還可以殺菌及放鬆心情。

Q&A：貓咪可以出門嗎？

貓咪其實是可以出門的哦！不過在出門前須要先做好一些準備，汪喵幫毛爸媽整理了一份準備清單！

出門前：

-確認毛孩的情緒穩定

-準備胸背帶、牽繩

-準備適合的外出包



出門後：

-選擇安靜、離家近的地方

-隨時注意貓咪情緒，不勉強他在戶外活動



你家的貓咪也會往外看嗎？你覺得他是哪一種情況呢？回家觀察看看吧！

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【本文獲「汪喵星球」授權轉載。】