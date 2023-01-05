毛孩的碗是細菌溫床　正確清潔方法飼主必睇　4大準則選擇洗潔精

美國國家衛生基金會 (NSF) 曾研究過家中藏有最多細菌的地方，結果寵物碗盤竟然排名第3！每10平方厘米的平均微生物數量高達473,828！相信毛爸媽一定對這個數據很震驚，那麼下面就能告訴你們原因吧！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！



▼▼▼毛孩的碗比馬桶還髒？▼▼▼

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為什麼毛孩的碗盤會那麼髒？

原因１：沒有及時清潔

有的毛爸媽會覺得：我的毛孩都吃到「洗碗」了，應該不用洗了吧？

其實食物的殘渣和口水都很容易讓碗內的細菌滋生喔！如果毛孩是吃罐罐、鮮食、生食等濕食，建議每一頓飯都要清潔飯碗；吃乾飼料的也建議每天至少清潔一次。

毛孩口中的食物殘渣和口水也會在喝水時混合，因此也建議每天至少清潔一次水碗。

有的毛爸媽會先用水泡碗，等有空時再清洗。其實在用水泡碗時，碗的油脂會變成細菌培養基，為細菌在碗盆裡的繁殖提供了良好的營養，4小時以內就會大量快速繁殖。

另外，水槽內可能含有沙門氏菌、變形桿菌等細菌，也很容易附在碗盤上。因此，建議盡量馬上清潔碗盤，減少因泡水而滋生細菌的機會。

原因２：缺口碗易滋生細菌

選擇毛孩的碗盤時，應多選擇不鏽鋼、陶瓷等硬質碗，避免塑料、木材等軟質地。

軟質地的碗更容易出現肉眼看不見的細小劃痕，更容易留有食物殘渣，滋生微生物和細菌。如果毛孩的碗盤出現缺口了，請不要猶豫，馬上換掉！

另外也要養成定期換碗的習慣，有些物料如塑膠碗會有一層保護膜，這層膜一旦被劃破，鉛、鎘等有害物質就會釋放。建議一般軟質的碗三個月到半年換一次，硬質的碗一到兩年也要換一次喔！

原因３：清潔方式不當

只用清水、熱水清洗，並不能確保油污細菌能被清洗乾淨。

那用人用的洗潔精呢？人用的洗潔精的確洗淨力較強，但多含有對毛孩不友善的成份，一旦有殘留都可能會導致腸胃問題甚至中毒，所以必須要慎選洗潔精。

洗潔精要怎麼選？

準則１：不含毛孩不友善成份

一般人用的洗潔精多含對毛孩不友善的成份，雖然只要選用毛孩專用的洗潔精，在成份保證上會相對安全，但即使是標榜毛孩專用，也建議要注意有沒有以下的成份呦。

🔸柑橘

市面上很多洗潔精都含有柑橘成份，因為柑桔去污力強和氣味清新等特性。但對於毛孩來說卻是有害的成份，柑橘含有的D-檸檬酸，對皮膚具有刺激性，容易引起皮膚過敏，誤食殘留則可能造成嘔吐甚至中毒。

🔸香精

某些香精（如茶樹、薄荷等）含有無法代謝的物質（如萜類碳氫化合物、萜類氧化物、酚類與酮類），累積在身體裡會變成毒素。在吸入洗潔精殘留的香精後，可能會導致流眼淚口水、嘔吐、腹瀉、精神不濟、皮膚紅腫癢等，所以選用無香精的洗潔精會較為安全。

🔸石化介面活性劑

界面活性劑是主要的去油汙力，基本上所有洗碗劑都會有，可分為石化界面活性劑（非植物基）或植物界面活性劑（植物基）。

◾石化界面活性劑：價格相對低廉、容易對身體與環境造成傷害且難以分解。例如：甲醛、三氯沙等。



◾植物界面活性劑：對人體和毛孩無害，可被生物分解，較安全環保。例如椰子油、冷壓橘油等。



準則２：油污洗淨力強

毛孩吃完飯後，除了食物油脂會殘留在碗盤，還有別的容易滋生細菌的成份，例如蛋白質跟碳水化合物等。口水本身就藏有很多細菌，加上殘留的成份便一發不可收拾！

建議選用含有酵素的洗潔精，可以將污垢的大份子分解成小份子，增加洗滌效果。另外，起泡能力雖然不同等於洗滌能力，但是適當的泡沫可以幫助帶走油滴與髒汙，因此有足夠起泡性的洗潔精也能夠增加洗淨力呦！

準則３：清洗後不易殘留

有些洗潔精顏色較亮、有濃厚香氣，但其實多半添加了螢光劑、漂白劑、增稠劑和防腐劑等化學添加劑、容易殘留在碗中，長期吃下更會對毛孩身體造成傷害。

選擇親水性較高的植物來源介面活性劑，更容易溶解在水中，沖洗時也比較容易被帶走、不易殘留。

準則４：環境友善

有些洗潔精含有對身體與環境有害的物質，洗滌過的水最後會進到河川、海洋，並影響水中生物的生存空間。

溫和的植物性介面活性劑不僅對環境友善、且較為天然及不傷手。洗淨後即使微量殘留，也會自然分解，不用擔心吃到會有毒性。毛爸媽可以透過查看洗潔精是否有 ECOCERT 有機認證、SGS 無毒檢測等去識別環境友善、無毒的洗潔精。

「毛爸媽悉心準備的糧食，當然要供奉在乾淨清爽的碗盤裡啦」

各位毛爸媽從碗盤清潔的頻率、方式、選擇的洗潔精等都需要小心注意，才能提供一個乾淨、衛生的碗盤讓毛孩享受用餐，千萬不能孕育比馬桶還髒的碗盤喔！

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