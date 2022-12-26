寵物飲食｜貓咪主副食罐頭的種類、優缺點及迷思　貓奴們必收藏

餵貓咪吃罐頭並不是多餘的做法，但市售的貓罐頭琳瑯滿目，應該如何挑選呢？以下將介紹餵食罐頭的好處、罐頭的種類及優缺點、注意事項等。

文：Q小蓉／滔客

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主食罐 v.s 副食罐

主食罐指的是符合AAFCO（美國飼養控制中心）規定含有貓咪所需的完整營養的罐頭，而副食罐的營養不均衡，不可當作單一主食，否則可能會因缺乏某些營養素而引起疾病。

香港/台灣較容易購得的主食罐品牌包括ZiwiPeak（巔峰）、GOODY、Nutripe（紐萃寶）、Nature's Variety（本能）、專業飼糧、Chicken Soup（雞湯）等，而副食罐的口味較常見的多為雞肉（+吞拿魚）、蟹肉、柴魚等等。

主食罐

優點（1）營養均衡且較自製鮮食方便。

（2）本身就已含有80%的水分。

（3）含較多優質蛋白質，較不易虛胖。缺點



（1）普遍而言適口性較差，如果貓咪吃慣重口味的乾糧，很有可能不願意吃主食罐。

（2）相較於乾飼料，開罐後容易腐壞，須儘快吃完，避免在室溫下擺放超過一小時。

（3）開罐後須冷藏或冷凍保存。

（4）由於含水量較高，貓咪吃完會比較容易餓。

（5）價格較高。

注意事項



（1）可加一些水增加貓咪喝水量，但不要本末倒置，因為餵食主食罐的主要目的是讓貓咪攝取罐頭內的肉和營養，若是水加太多可能因為味道太淡使貓咪不願意吃，或因為喝水就飽，便吃不下肉了。



（2）貓狗所需的營養不同，因此狗罐可以當成副食，但不可當貓咪的主食。



副食罐

優點

（1）口味多半較重，可加較多水增加貓咪的水分攝取。

（2）當成正餐之間的零食，增加飽足感。

（3）增加蛋白質攝取。

缺點



（1）營養不均衡，需搭配乾飼料或主食罐餵食。

（2）由於口味較重，太常餵食可能會使貓咪挑嘴。

注意事項



（1）吞拿魚由於味道重，容易使得貓咪挑食，且有累積重金屬的疑慮，因此建議不要常餵食純吞拿魚罐，而是在貓咪生病食慾不佳時用來增進食慾。



（2）以純雞肉最佳。但市面上的純雞肉副食罐湯凍的部分大多還是含有吞拿魚。



（3）有一說法是吻仔魚並非某一品種的魚類，而是數百種魚類的魚苗，若多吃會使海洋資源枯竭。



罐頭保存

已開封卻未食用完的部分可以用玻璃密封罐，一方面味道不會跑掉，減低之後貓咪食用的意願，另一方面也不會沾染上其他食物的味道。若是冷藏，3天內要食用完畢，否則就必須冷凍。

罐頭加熱

冷凍的罐頭肉在食用前一天先擺到冷藏退冰；冷藏的罐頭肉在餵食前可先放置室溫下10分鐘，再加入少許溫開水回溫。不要直接加入滾燙的熱水，以免破壞部分營養素。

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罐頭的迷思

醫生說營養不均衡？

有些獸醫不建議餵食罐頭，理由是營養不均衡，但如文章一開始提到的，會造成營養不均衡的是副食罐而非主食罐。獸醫的專業素養在於「治療」動物，但他們並沒有上過動物營養學，而主食罐也屬於較新的觀念，因此獸醫們未必了解。

罐頭都有防腐劑？

罐頭是以真空密封的方式隔絕細菌，而非添加防腐劑，這也是罐頭開封前可以保存很久，開封後卻會迅速腐壞的原因。

吃濕食牙齒比較容易出問題？

有些人認為吃乾糧有清除牙垢、保健牙齒的功效，但試想：難道我們只吃餅乾就不用刷牙了嗎？當然不是。不論吃什麼型態的食物都要定期幫貓咪刷牙才能避免牙結石。

最後

對一般正常健康的貓咪來說，吃罐頭好處多多，但飼主也應該觀察貓咪的身體狀況及考量自身經濟條件，以尋求最適合自己和自家寶貝的餵食方式。

【本文獲「滔客」授權轉載。】