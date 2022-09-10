貓奴必學的抱貓技巧　攻陷貓心應循序漸進　初步互動這樣做最穩妥

抱抱貓咪已經教大家如何跟貓咪主子們有第一類的接觸，如果各位的進度都有跟上的話，這回就要挑戰把貓咪抱起來、入懷中了！



首先，讓我們來學習如何開始跟貓咪有初步的互動：發現目標後，非常緩慢地靠近，之後把手從低處伸向貓咪，讓貓咪感受到你的靠近，最後在非常輕柔地從貓的後半身撫摸，其中只要發現貓咪有緊張退縮或防禦性攻擊的行為時，就要立即收手退後，以免造成雙方不高興收場；同時盡量避免有突然或過大的動作，不然貓咪可能誤會你要攻擊他。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼如何把貓咪抱起來？▼▼▼

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有些貓咪可能天生就很不喜歡被觸摸、擁抱，千萬不要勉強貓咪，這樣不只會被討厭，還會害貓咪更緊張、壓力大，讓貓咪更抗拒與人互動。知道這些小常識後，我們就要開始挑戰抱抱貓咪囉！

當貓咪對你的撫摸熟悉，沒有做出要逃走的舉動，甚至覺得有點享受的時候，就可以進行下一步驟了！先伸出兩隻手，緩慢地從背後扶住貓咪的胳肢窩，然後就開始施力把貓咪的上半身抬起來。

此時所用的力氣，只要剛剛好可以把貓咪托起來就夠了，千萬不要施力過當，讓貓咪覺得不舒服而掙扎；也不要顯示出不確定的感覺，這樣會讓貓咪感到沒有安全而想要掙扎逃脫，當你決定要把貓咪抱起來時，要非常堅定且直接（但不是「快」也不是「突然」），讓貓咪可以毫無疑慮的被抱起來。

接下來是一連貫的動作。當貓咪的後腳開始騰空後，就要用一隻手去Hold住整個貓屁屁，通常是慣用手攙扶著貓咪的前肢，非慣用手去托住貓咪的屁股（但每個人習慣不同）。同樣地，要不疾不徐地完成這個動作！順利的話，此時貓咪已經在你的掌握之中了，可以讓貓咪靠著你的身體，讓貓咪有多點安全感。

再次強調，以上這兩個動作，只要發現貓咪有掙扎的舉動時，就要馬上鬆手讓貓咪去......等到跟貓咪有一定的默契之後，也可以跳過前面一個步驟，直接把手臂伸進貓咪的胳肢窩裡，另一隻手就推屁屁，把貓托起來，就會變成這個動作了！

用這個方法抱起貓咪的好處在於，貓咪不是正面對著你的，所以一旦貓要攻擊時，你會有比較多的反應時間，也可以直接把貓咪往前送出去，就比較不會有受傷的情形。當把貓咪抱起來已經是小事一樁、貓咪也跟你比較熟、比較信任你的時候，就可以試著讓貓咪躺在你的懷裡，就像是抱小寶寶那樣的姿勢，一手托扶著背到屁股處，另外一隻手就護著上半身、讓貓咪靠在你的臂彎裡。這樣會讓貓咪覺得很放鬆，但也不是每隻貓都喜歡這樣，也有很多貓是排斥讓自己的肚肚向上翻的（畢竟那是貓咪柔軟且脆弱的地方），所以也要多多注意貓咪的各種表情變化跟反應如何！

在貓咪沒有反抗的情況下，多多跟貓互動是好事，讓他適應、習慣你。其實對很多動物都一樣，不管是貓還是狗，讓他們聞聞你的味道，讓他們知道你是沒有惡意的，多花一點時間陪伴和互動，可以讓動物與人相處之間降低緊張和不信任的情況。

如果可以的話，這些行為都最好要從小開始培養，動物長大了可能就比較固執，比較難改本性，也可能在長大的過程中遇到過什麼不好的事情，讓他們心中對人有陰影、有敵意，這樣就必須花更多的時間跟心神去挽回他們的信任了。

抱抱貓咪是一個學問，每個人都可以藉由上面的建議步驟去發展個人適合的招式，也歡迎大家分享自己抱抱貓咪的方法，讓更多人可以跟貓咪親近、有良好的互動喔！

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