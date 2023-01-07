寵物飲食｜貓狗飼料保存與食器選擇一文看清　乾糧保存方式有技巧

寵物的乾飼料保存與食器選擇也是必須注意的部分。

文：Q小蓉／滔客



小包裝的飼料單價通常較高，因此許多飼主為了省錢多半會購買大包裝的飼料，此時飼料的保存就相當重要，如果保存不當使飼料受潮變質，可能會引起嚴重的疾病。且飼料變質未必是肉眼可以看出，千萬不要自以為沒有問題，就忽略保存的重要性。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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乾飼料保存方式

（1）將一周內可食用完的部分另外倒入玻璃密封罐中，這些分量吃完後先清洗乾燥，再放入下次所需的分量。

（2）剩下的部分先以密封袋加乾燥劑分裝，擠出多餘空氣密封，再放入密封箱裡。用過的密封袋不要重複使用。如果行有餘力，甚至可用真空密封取代一般的密封夾鏈袋。

（3）不要放入冰箱，這樣反而會受潮導致發霉。

食器選擇

瓷碗或玻璃碗較不容易產生刮痕堆積污垢，清洗時可用熱水燙過，或是選用茶籽粉等天然清潔劑。

若是扁臉貓，可選用較寬的碗盤，貓咪吃起來不會卡到鬍鬚，較為舒適。

餐桌

讓寵物使用餐桌並非是刻意將他們擬人化，而是因為有足夠的高度，才不會造成關節的負擔。大約是貓咪的腋下到肩膀左右的高度較為適當。

如果不想花大錢買寵物用餐桌，也有省錢的替代方案，例如以重物填充的鞋盒、不看的舊書等將碗墊高，只要充當餐桌的物品夠重不易傾倒、碗放在上面不會容易滑動，且材質可防水以避免腐爛或長黴菌即可。

防蟻小撇步

可以在布丁杯裡放痱子粉，再放在四個桌腳下方，由於痱子粉對螞蟻來說就像流沙一樣，所以他們是無法跨越流沙爬上桌子的。

話雖如此，飼料及碗還是要定時更換，不要同一個碗放著，一直倒新飼料進去，這樣碗底的油脂還是會滋生細菌，也會引來蟑螂的。

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