狗狗腸胃炎原因、症狀、治療及飲食要點全指南　吃飯是康復關鍵？

狗狗上吐下瀉、又吐又拉肚子，很有可能是急性腸胃炎！ 而且造成狗狗腸胃炎的原因有很多、腸胃炎也不會自己好，如果狗狗又出現症狀一定要立刻就醫檢查，以免延誤治療喔！ 狗狗腸胃炎多久會好？ 腸胃炎症狀有哪些？ 狗狗腸胃炎可以吃甚麼？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！



本篇內容可以了解：



．狗狗為甚麼會得腸胃炎？

．狗狗腸胃炎主要症狀

．狗狗腸胃炎會自己好嗎？

．狗狗腸胃炎可以吃甚麼？

．怎麼預防狗狗腸胃炎？

．狗腸胃炎常見 Q&A



▼▼▼狗狗腸胃炎症狀、治療及飲食要點全指南▼▼▼

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狗狗為什麼會得腸胃炎？

狗狗難免會有肚子不舒服的時候，當腸道或胃部發炎就是所謂的腸胃炎。 不只是因為狗狗吃壞肚子才會讓腸胃發炎，壓力大或突然改變食物也會引起腸胃炎喔！ 狗狗腸胃炎 常見的原因有：

飲食改變

短時間內改變狗狗的飲食，例如突然更換食物品牌、乾食轉濕食、熟食轉生食等等。 因腸胃一時無法適應造成狗狗腹痛、腹瀉。

不當飲食

包含無固定餵食時間、食物久放變質（特別是鮮食或生食）、誤食較油、難消化、具刺激性或不能吃的食物。

環境或心理壓力

較容易緊張的狗狗可能因環境或心理壓力，讓身體長期處於高度緊繃的狀態，進而引起腸胃道不適。

腸道寄生蟲或病毒感染

若狗狗無定期驅蟲習慣，容易感染鞭蟲、絛蟲、蛔蟲等腸道寄生蟲；若無定期施打疫苗則容易感染犬瘟熱、冠狀病毒、犬小病毒等等，都會造成狗狗嚴重腸胃炎。

其他疾病導致

例如腹膜炎、胰臟炎、肝臟或腎臟疾病等，可能影響腸胃道功能、併發腸胃發炎的症狀。

趴地拱背不是在跟你玩！狗腸胃炎主要症狀

狗狗忍痛力強又不會說話，毛爸媽要怎麼知道他肚子不舒服呢？ 腸胃炎最常見的症狀是嘔吐及拉肚子，會因發炎嚴重程度而有差異，若出現下列症狀需要立即就醫治療：

腹痛

若狗狗長時間將肚子貼平在冰涼地面，或出現拱背、祈禱姿勢，與興奮時的動作相似，卻沒有跑動、不像在玩耍，伴隨著明顯腸胃蠕動的「咕嚕」聲，且強度越來越大時，狗狗有可能正在肚子痛！

腹瀉

糞便呈現稀軟水狀、帶有黏液及強烈腥臭味，嚴重時腹瀉會加劇甚至排血便。

嘔吐

可能吐出白色泡沬或咖啡色未消化完的食物，若胃部已排空則會吐出淡黃色膽汁，嚴重時會增加嘔吐頻率。

發燒

若長時間腹瀉及嘔吐，狗狗會出現脫水、發燒的症狀，包含鼻頭乾燥微熱、活動力下降甚至無法平穩地行走。 若是因病毒感染引起的腸胃炎，則可能發燒超過40度。

※腸胃炎的症狀與胰臟炎非常相似，毛爸媽通常很難分辨，一定要帶毛孩去給獸醫檢查喔！

狗狗腸胃炎會自己好嗎？狗腸胃炎治療方式

狗狗腸胃炎不會自己好！ 延誤就醫更嚴重

有些毛爸媽會在狗狗拉肚子後，擅自讓狗狗禁食且給予人用腸胃藥，但是腸胃炎不會因為多休息幾天就自已痊癒！ 毛爸媽切勿自行投藥，劑量或用藥不當反而會引發更嚴重的疾病，一定要服用獸醫開立的藥品。

清理腸胃

輕症或發病初期的腸胃道大多是脹氣或稀軟水便，因此獸醫師會先讓狗狗服用消脹氣的藥物。

止瀉止吐

獸醫師會開立消炎或抗生素等藥物，緩解狗狗嘔吐、腹瀉症狀。 若是寄生蟲引起的腸胃炎，則會進行除蟲藥的療程。

靜脈輸液

為了避免腹瀉及嘔吐導致脫水，可以為狗狗補充葡萄糖及鹽水，就是俗稱的吊點滴，且視嚴重程度調整電解質，也可以注射維生素B1、維生素C等，給予積極的輔助治療。

※狗狗若有及時接受治療，通常一週內就會痊癒。 如果服藥後症狀沒有好轉甚至加劇，毛爸媽務必立即帶毛孩回醫院檢查喔！

狗狗腸胃炎可以吃什麼？要禁食嗎？注意三大飲食要點

要點1：少量多餐

有助於維護腸胃道機能，而餵食的時間則取決於症狀的嚴重程度。

要點2：清淡、質地柔軟的食物

讓狗狗的腸胃道休息且方便進食 （如：剪碎的水煮雞胸肉）。

要點3：適口性高的食物

身體不舒服時會降低進食意願，因此適口性高的食物可以提高狗狗食慾。

不需要禁食！ 儘早吃飯才是恢復的關鍵

越來越多研究顯示，早期給予足夠營養才是恢復的關鍵。 嘔吐及腹瀉會造成食慾不振、脫水及電解質流失，因此讓狗狗願意進食、補充營養才是最重要的。

怎麼預防狗腸胃炎 ？

狗狗的許多疾病都是由不當飲食所引起，因此建立良好的飲食習慣非常重要。 時常有狗狗出門亂吃東西導致腸胃炎的案例，因此外出繫好牽繩也能避免狗狗誤食喔！

良好飲食習慣

定時定量：無固定餵食時間或突然暴飲暴食，狗狗腸胃道會無法適應，進而引發腸胃道炎。

避免誤食：避免毛孩吃到過油、不新鮮或不能吃的食物（如：葡萄、朱古力、洋蔥等）。 外出散步也要繫好牽繩防止狗狗誤食。

漸進式換食：若要更換食物品牌或內容，至少要花一週的時間漸進式換食，讓狗狗的腸胃慢慢適應。

生活環境清潔

要定期幫狗狗洗澡之外，環境衛生清潔也很重要，抵抗力差不僅容易受感染，腸道也會變得脆弱喔！

維持腸道菌群平衡

毛爸媽可以給予毛孩適量的腸道益生菌，除了增強抵抗力、維持毛孩腸胃健康，還可以幫助調整體質、舒緩皮膚敏感問題喔！

定期驅蟲、施打預防針

狗狗的病毒性腸胃炎傳染力極強，飼主務必定期幫狗狗驅蟲、帶狗狗施打預防針，避免狗狗得到病毒性腸胃炎。

狗腸胃炎常見Q＆A

Q1： 狗狗拉肚子就是腸胃炎嗎？

留意是否伴隨其他症狀。

拉肚子只是腸胃炎的症狀之一。 造成狗狗拉肚子的可能性很多，建議毛爸媽還是要立即帶毛孩就醫檢查，避免病情加劇喔！

Q2： 狗腸胃炎 可以吃人的健胃整腸藥嗎？（如：若元錠、表飛鳴）

拉肚子的情況可能會更嚴重。

在毛孩腸胃道生病時給予益生菌，會加劇腹瀉的症狀。 由於人類與動物的腸道菌種不同，也無法精準計算毛孩所需劑量，建議毛爸媽可以在狗狗康復後，給予寵物專用的腸胃道益生菌作為日常保養。

Q3： 狗腸胃炎會傳染嗎？

由病毒引起的腸胃炎會傳染。

因飲食不當造成的腸胃炎並不會傳染，但是由病毒感染引起的腸胃炎具有強烈傳染性，例如 ： 犬小病毒、犬瘟熱、冠狀病毒等，會經由排泄物傳染給所有年齡的狗狗，若家中飼養多隻毛孩的家庭需要徹底消毒，並將染病狗狗隔離開唷！

造成狗狗腸胃炎的原因有很多，除了日常飲食、環境清潔要顧好，當毛孩身體一有不適就要及時去醫院檢查，並且定期驅蟲及接種疫苗。狗狗腸胃炎的治療方式會依嚴重程度或發病原因而有不同，千萬不能自行給藥，以免引發更嚴重的疾病喔！

【本文獲「汪喵星球」授權轉載。】