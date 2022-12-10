仙氣白貓遭遺棄貓咖啡店門外　氣炸店主細閱前飼主紙條後秒淚崩

養了毛小孩如果遇到困難也別輕易丟了牠們。一名經營貓咪咖啡店的女子日前在門口看到一隻貓咪被裝在太空包內丟棄，看到這畫面女子實在是氣炸了，但打開貓咪外出包後看到一張紙條卻讓她當場鼻酸。



綜合陸媒報導，大陸浙江省杭州市一名經營貓咪咖啡廳的蔡姓女店長10月17日在店門口發現一個包包，走近一看發現竟然是被裝在太空包內遺棄的一隻白貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

白貓遭遺棄在咖啡廳門外，原主人是有苦衷的。

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白貓長得相當漂亮，看得出來原主人相當愛護牠，但不知為何卻這樣任意棄養在店門口，讓蔡女相當生氣。

蔡女連忙把裝有貓咪的太空包移到店內檢查，貓咪狀況相當良好，沒有什麼大問題，但她打開太空包後卻發現一張黃色紙條，紙條上寫著「很抱歉用了這種方式，因本人查出腫瘤晚期，所以不得已著急為牠找新主人，小貓3種疫苗都打了，可以檢查一下。自知這種做法很不負責，實在是無奈之舉，希望可以留牠在店內打工，如果我還活過下個月，希望可以有機會來看望牠，對不起，添麻煩了」。

蔡女表示，本來她看到有人惡意遺棄貓咪在店門口很生氣，但看完貓咪園主人留下的紙條後卻覺得非常難過，因為原飼主在這個城市內沒有親友、迫於無奈才把貓咪託付給貓咪咖啡廳，所以她一定會把貓咪照顧好，「如果可以的話我想要給貓咪的原飼主一點幫助，不管是精神上還經濟上都好」。

影片曝光後在網路上掀起熱議，網友留言表示「心酸，貓貓你沒被拋棄，你主人用另一種方式繼續愛你」、「看紙條的字體我猜原主人應該也是一個溫柔善良的人，希望有奇蹟，等病情好些了可以接貓咪回家」、「看到這新聞我真的很難過，眼淚一下就流出來了」、「這是貓主人為小貓做的最好選擇了」。

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