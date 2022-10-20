貓奴上學要離開貓咪哭得撕心裂肺　主子反應各異　被無視未算最慘

hi bro 我是蘑菇！國慶假期結束後，很多大學生也都陸續返校了。一想到整個學期見不到自己心愛的貓貓，難免有些不捨…



外果有一位小姐姐就在開學前一天晚上，一邊收拾行李，一邊和貓貓訴衷腸。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓奴們與主子深情對話，結果換來的是...

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哭得梨花帶雨，話都說不利索了：「嗚嗚嗚明天我就要開學了，我想抱抱你！」說着，她把頭靠向了貓貓身上……

沒想到小貓咪完全不領情，還生氣了，發出眼神警告。卑微的小姐姐慌忙道歉：「我知道，對不起啦！」

本來還想摸頭安撫一下，結果……喜提一記「虎口磨牙」！貓咪甚至不耐煩地換了個姿勢，完全不想聽小姐姐叭叭。

「我明天就要去大學了，我知道你不想抱我，但我明天就要走了啊，我只是想抱抱你嗚嗚嗚…」

可惜這段感人肺腑的表白，都沒能換來小貓咪的一個轉身……「快走吧，可煩死了！」

小姐姐還想說點什麼，貓咪抬手就是一巴掌：「閉嘴，懂？」

emmm，雖慘但好笑哈哈哈！

有句話怎麼說的來着：「不在沉默中爆發，就在沉默中滅亡。」

點擊圖片看看其他貓奴的遭遇，貓咪主子對他們一點也不客氣。

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放假期間，網友@佩婷 每天都爭分奪秒地和貓咪相處，強迫牠跟自己親親貼貼……

就這樣，到了開學那天早上。

佩婷又是一頓狂吸，然後戀戀不捨地叮囑貓咪，一定要記得想念自己！貓咪終於爆發了，牠罵罵咧咧地從懷裏跳出去……

一溜小跑回了卧室，說什麼也不肯出來：「趕緊滾吧！已經禿了。」

佩婷非常傷心，遺憾地說：「原來牠一直是在被迫營業……」

網友@pooiuyjj 回學校時順便把貓咪心愛的玩具也一同打包了，睹物思貓。

可她實在太想念貓咪了，哭着錄了一段視頻給媽媽，想問問貓咪是不是也在想念她。

結果，老媽卻說：「牠今天多吃了半碗糧，正在客廳玩其他的玩具！」冰冷的文字讓網友哭得更兇猛了……原來小丑竟是她自己哈哈哈！

島國網友@rokuhanaoo 也遇到了同樣的狀況。

她回學校後，因為思念家裏的小貓，經常和媽媽打電話。當得知貓貓經常去她卧室睡覺時，誤以為貓咪也在想念着她……

但事實上……老母親說，牠在你牀上打滾好開心啊！網友無語，原來只是惦記她的卧室而已！

「現在，這是我的天下呢！」

有的主人，連課間休息的幾分鐘都不肯放過小貓咪，非要來個視頻：「我躲牀底下，還不明白嗎？要我把話說那麼絕？」

晚上睡覺前也自然要打個電話，互道晚安：「可惜隔着手機，你看不出我有多敷衍！」……

看完這些，我簡直太慶幸自己每天都能看到貓貓，不用跟牠分開，我想牠一定也很捨不得我吧哈哈哈哈！

畢竟小貓咪能有什麼壞心思呢？

一定是你太煩貓了……

所以，你出門的時候貓咪有什麼表現呢？點個「在看」，順便分享一下吧~

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