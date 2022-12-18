寵物熱話｜菠蘿包突然遭受「如來貓掌」加料　媽感嘆：剛去完大便

這隻貓咪實在太狠了！住在新竹縣的虎斑貓「喵喵」超級調皮，日前牠看到一顆菠蘿麵包放在桌上時，竟然直接一腳踩下去，留下大大的貓掌在麵皮上，下手完全不留情。尷尬的是，喵喵才剛到貓砂盆蹲完廁所，腳底恐怕還有殘留「黃金味」，瞬間幫媽媽的飯後甜點加料，讓人又氣又好笑。



透過照片可以看見，一顆金黃色澤的菠蘿麵包擺在桌面上，下秒突然出現一個「巨大山竹」，毫不留情地踩了過去，瞬間讓飽滿的麵皮凹下大洞，所幸麵包有用塑膠袋包覆，還能食用。飼主蔡小姐受訪時表示，當天喵喵明明就吃飽了，還用腳踩菠蘿麵包，而且是牠大便完才去壓的，「大家都說，被貓掌加持過的菠蘿麵包特別香、特別好吃，看看這麵包被貓掌踩過的痕跡，就知道真材實料，我已經吃完了......，可能菠蘿麵包軟軟的讓貓咪想踏踏？！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼這一掌原來是加料？！▼▼▼

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目前7歲大的喵喵，平常吃飽飯後就愛躺著睡覺，其實牠是很乖、很貼心，又愛找人撒嬌的貓咪。蔡小姐經常在Facebook社團「貓咪也瘋狂俱樂部」分享喵喵的日常，原來喵喵不但很喜歡「梳毛」，只要牠發現媽媽拿起梳子時，還會馬上就定位乖乖趴好，翹起屁屁來一邊左右搖著尾巴，一邊享受如同按摩般的梳毛時光，模樣可愛到不行。

網友看完貼文後紛紛留言笑說，「如來貓掌」、「懂吃！菠蘿麵包就是要壓扁吃」、「這個有貓印的麵包請賣我」、「嗅到商機，貓掌菠蘿賣起來」、「皇上加持過的更好吃」、「還好有套塑膠袋，不然還會加了一些味道」、「怎麼覺得很療癒」、「吃的時候，可能伴隨礦物質或豆腐的味道」。

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