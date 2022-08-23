寵物熱話｜「毛孩脾氣測試」國外爆紅惹網民仿效　奴才做個測試吧

國外前幾天有個寵物測試爆紅，用意是了解家中的阿貓阿狗們是不是乖巧、溫順的，甚至在挑選寵物之前可以先得知牠長大會不會聽話，其方法就是「懸掛測試」（dangle test）是在獸醫界流傳的一個小測驗。



日前有位獸醫托里（Tori Given）在抖音（＠doctor_tori）分享如何判斷寵物是否乖巧聽話，她指出，「當貓貓狗狗在沒有任何壓力的情況下，我們把牠們抱起來，如果毛小孩很放鬆，任憑我們擺佈就代表牠是隻脾氣很好而且是很乖的寵物。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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托里表示，這個方法是她年輕時，一個年長的獸醫跟她說。不少網友也紛紛效仿托里的方法，來測試家中的毛小孩是不是溫和、聽話的。最後托里補充，雖然這個測驗還沒有科學佐證，但她認為，「懸掛測試」要成功，毛小孩就要足夠平穩和相信自己的主人。

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