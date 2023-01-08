貓咪趣聞｜釣客與虎斑貓上演搶魚拉鋸戰　網友霸氣出錢贊助貓咪

流浪動物討食不易，遇到機會通常不肯輕易鬆手，一隻流浪貓搶到釣客辛苦整天釣到的唯一一條魚，雙方上演死魚搶奪戰，事後居然有好心人「斗內」（Donate）買下魚給這隻貓吃。



陸媒報導，湖南一名男子是業餘釣客，他前幾天頂著高溫外出釣魚，在大太陽下曝曬一整天只釣到一條魚，覺得運氣有點差。他回家後把魚放在水盆裡，不知從哪跑來一隻流浪貓，叼起這唯一一條魚拔腿就跑，男子眼尖一把將魚尾巴抓住，雙方上演一齣拉鋸戰。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼人貓上演搶魚拉鋸戰！▼▼▼

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野貓非常堅持，拽住魚身一直往後拖，眼神看起來非常銳利，甚至還伸出爪子作勢抓了男子一下。一旁的女子覺得這畫面非常有趣，拍下影片分享到網路，引起不少網友熱烈討論，很多人認為貓咪應該餓很久了，不如就給牠吧。

一名暱稱「吉祥」的網友非常好心，他看了影片後聯繫上男子，聲稱覺得這滿有意思的，給他發了人民幣50元的紅包，表示要買下這條魚贊助給貓咪。

男子透露，其實當時已經給貓咪吃掉半條魚，剩下一半放在冰箱，而這隻貓不僅蹭到魚吃，現在似乎想討長期飯票，直接賴在男子家不走了。

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