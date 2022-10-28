為了説服房東讓她養貓　英國女子和自己的貓結婚了：牠是家人

Hello大家好，我是你們的喵耳朵。這個女人太狠了！為了説服討厭寵物的房東讓她養貓，竟和自己的貓結婚了！因為房東不讓養寵物，這麼多年來，49歲的黛兒已經被迫把養了很多年的3只寵物都送養了。



但就在上個月，黛兒突然失業了，她很害怕再次和她的寶貝貓英迪分開。因為，如果她不能按時支付下一次的房租，她很可能會被趕出去。如果下一個房東不同意養貓，她又要被迫和自己的貓分開。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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被逼急了的黛兒，居然產生了這樣讓人驚飛下巴的想法：如果她和貓結婚了，就能讓未來的房東知道他們在一起有多重要，應該就不會強行將他們分開了吧？

這位大姐不僅是一位奇女子，而且還是一個行動派！説跟貓結婚就跟貓結婚：黛兒找了一個陽光明媚的日子，合法任命自己的朋友，在倫敦東南部的一個公園裏主持了自己和貓咪英迪的結婚儀式。

在這個特殊的日子裏，黛兒穿着燕尾服，抱着五歲大的貓咪英迪，在黛兒的家人和朋友們的見證下喵喵地宣誓了。（PS.儘管家人和朋友都覺得黛兒瘋了！但黛兒卻覺得這是她人生中最快樂的一天。）在宣誓時，貓咪英迪好像也知道什麼一樣，一直温柔的注視着黛兒。就這樣，由於害怕失去貓的黛兒，「合法地」娶了她的貓貓英迪。

「通過跟自己的貓咪英迪結婚，我才能讓未來的房東知道，我和我的貓是一個整體，任何情況都不能將我們分開。因為她對我來説和我的兩個孩子一樣重要。我絕不可能和牠分開，寧願流落街頭也不能沒有牠。」

黛兒講起之前3只寵物被迫送養的故事，一次是黛兒就被迫放棄了她的兩隻哈士奇，Siri和Starshine，房東説如果黛兒執意養狗，就必須從他房子裏搬出去。另一次是五年前搬到現在的家後，她的房東要求她放棄她養的另一隻貓賈賈，否則就會被趕出去。她説：「當時我整個人都處在崩潰的邊緣。你可以理解嗎？當你的寵物成為了你家庭的一部分，突然被迫和牠們説再見，簡直就是毀滅性的打擊。」

過了很久，黛兒給房東發了無數封郵件，懇求房東允許她再養一隻貓.....經不住黛兒長期的軟磨硬泡，房東終於做出了讓步。就這樣，2017年，英迪加入了黛兒和她的兩個孩子的小家庭，成為了這個小家的一份子。

就這樣，一晃五年過去了，日日夜夜地相伴，黛兒早就把英迪當成了自己的家人。黛兒説：「坦白講，英迪是我生命中僅次於自己兩個孩子的最重要的東西。」

可以理解黛兒的做法，也是無奈之舉，畢竟，並不是人人都能負擔得起一套房。

怎麼説，養過毛孩子的應該都懂，尤其是那些養了十年八年的，對我們來説他們「既是寵物也是家人」！

不過，對於租房不讓養寵物，想必大家是可以理解的，房東也是擔心主人沒有經常打掃衞生，毛孩子會有異味，會破壞房子裏的傢俱......無論國內還是國外，租房養寵物的人有很多，儘管鏟屎官退租後，屋裏殘留很多垃圾的新聞也時有出現：

什麼人都人有，有些養寵物的家裏，到處都是垃圾。（貓來了提供）

但喵耳朵還是相信，大多數鏟屎官都是講衞生的，會把家裏打掃的乾乾淨淨，否則，可是要負法律責任的哦~建議大家租房前一定記得提前和房東溝通，自己養的有貓，他不介意再入住，免得之後會發生矛盾被迫搬家之類的。還有就是，貓抓沙發這種基本不能避免，在入住前，提前買好沙發巾，另外，為防止貓咪亂尿，隔尿牀單也建議備一個。

最後，對於黛兒通過和貓貓結婚這樣的做法，你怎麼看呢？

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】