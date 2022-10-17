搬家前貓咪走失　兩個月後牠跨越64公里來到　家人：難以置信

我們之所以願意無條件寵愛着毛孩子，是因為牠們總是能帶來奇蹟和驚喜，以及不離不棄的永遠相隨！



1-搬家前貓咪意外走失

兩個月後奇蹟出現

幾個星期以來，九歲男孩Max一直悶悶不樂地抱着一個橘貓公仔，還反覆問媽媽：「奧利弗去哪裏了？牠什麼時候回來？」

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原來，2個月前，網友@Halie Kutscher一家要搬家了——位於64公里外、車程45分鐘的一棟新房子。

大家忙碌且興奮的打包傢俱、收拾行李，期待即將到來的新生活。但沒有人發現，自家的橘貓奧利弗偷偷跑出門去了…等他們反應過來時，奧利弗早已不見蹤影。

一家人心急如焚地翻遍家裏的每個角落，甚至把搬家紙箱和包袋也都拆開尋找，還拿出奧利弗最愛的貓條和小玩具，依舊沒發現牠的身影。

眼看着搬家公司已經在門口等了很久，實在無法再耽誤時間。他們不得不做出艱難的選擇：先搬家，再回來找貓！

臨走前，他們打開了一扇窗戶，並在門口和客廳裏都留了足夠多的貓糧，拜託鄰居幫忙留意，一旦發現奧利弗的身影就通知他們。

等到家人搬完家以後，連續兩週的傍晚都回來找貓，還在附近張貼尋貓啓事，所有人都期待奇蹟的出現…

時間一天天過去，奧利弗依舊不見蹤影，而新住戶馬上就要搬進新家，全家人都非常沮喪。

特別是當初在收容所內一眼選中奧利弗的小Max，每天在街上走來走去，大喊小貓咪的名字，經常忍不住哭泣。

希望越來越渺茫，夫妻二人開始思考，如何跟小兒子解釋「分別和失去」。

直到奧利弗失蹤的兩個月後…這天早上，一家人像往常一樣洗漱和早餐。突然發現花園裏坐着一隻橘貓，看起來是那麼的熟悉。

「奧利弗？」女主人嘗試着叫了一聲，沒想到小貓咪喵喵叫着撲到她的懷裏！

狗狗也走上前去嗅聞貓咪，然後激烈的搖起了尾巴，就像久未見面的老熟人一樣。

雖然他們已經有95%的把握確定這是奧利弗，但為了保險起見，還是帶牠去寵物醫院掃描了芯片，結果顯而易見：奧利弗回來了！！

雖然「失蹤」了兩個月，但牠的狀態特別好，皮毛依舊油光水滑，還很快和其他好朋友們打成一片，就像從未離開過一樣…

2-小貓咪的尋路能力

為什麼奧利弗離家出走2個月，還能找到65公里外的新家？

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獸醫給出了這樣的解釋：貓咪能夠通過鬍鬚和爪子來探尋自己身處的環境，並通過摩擦腺體來留下自己的信息素。

當牠們走到家附近時，就能通過靈敏的嗅覺確定熟悉的地盤，從而在城市的鋼鐵森林中找到家的準確方位及樓層。

還有一種可能是跟貓咪的生物磁場有關。

當貓咪離開家或者離開生活的區域，體內與原地方相符的磁場和太陽的位置就會發生偏差，貓咪會下意識按照原來的磁場修正這一偏差，直到找到原來的家。

就像大雁南飛、魚類洄游一樣~

事實證明，貓咪如果離家的距離在半徑12公里左右的話，一般都能找到回家的路，如果距離超過這個範圍，貓咪很可能就會走失。

如果距離太遠，即使尋路能力優秀如狗狗，也不一定能夠成功，更何況是很少外出的小貓咪們呢？~

3-搬家時如何安置小貓咪

先不説很多鏟屎官是離家在外租房打工的，就算是住在自己買的房子裏，也不能保證一輩子不搬家。

如何避免「奧利弗出走」事件的發生？

搬家前

1. 打包速度不要太快

在搬家前的一段時間內，儘量提前有計劃性的逐步整理、歸納，讓貓咪一點點適應房間的變化。突然大幅度的變動會讓貓咪感到不安，畢竟牠對自己地盤的歸屬感非常重哦。

2. 提前準備好貓包

不管是否找人幫忙搬家，都需要為牠準備一個貓包或者貓籠。一來考慮搬家當天安全隱患比較多，二來考慮貓咪在這種情況下容易伸出自己的爪子，傷及他人。

3. 提前佈置好貓咪物品

可以提前到新家將貓咪的睡牀、飯盆、水盆、玩具等擺放好，方便貓咪在陌生的環境裏感受到熟悉的氣息。

搬家時

1. 提前關在空置房間

搬家當天要讓貓咪避開混亂的環境，人來人往很容易讓牠驚嚇跑丟。提前騰出一個空房間，並在門上貼條提醒搬家人員「內有貓咪、請勿開門」。

2. 隨身攜帶貓包

搬家時鏟屎官不管是跟車還是不跟車，都建議自己隨身攜帶貓包/貓籠。貓咪在移動過程中會很緊張、害怕，和鏟屎官待在一起會更加安心哦，而且還能得到更好的照顧。

3. 提醒司機平穩駕駛

不養貓的人不會了解貓咪的性格，發車前提醒司機師傅平穩駕駛，相信他們會更加謹慎對待這一段路程的。

搬家後

1. 收拾完畢再放出貓咪

搬到新家先不要急着把貓咪放出來，先收拾完畢，擺放好平時的貓咪用品後，再打開貓包，讓牠們自己選擇什麼時候出來「巡視」。

2. 多多陪伴貓咪

比平時花費更多時間陪貓咪玩耍，可以分散牠們的注意力，增強感情交流，還能更及時觀察貓咪飲食和排便是否正常。

3. 短時間內不要洗澡

貓咪本來就很怕誰，陌生環境+洗澡，極易使貓咪應激。想鑽牀底、櫃底就讓牠鑽吧，等到徹底熟悉環境後再好好來個愛的SPA~

希望每隻小貓咪都能和鏟屎官一起，享受更美好的新家和生活！

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