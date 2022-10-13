三腳貓為見救命恩人一面　每天在車站守候：哪怕只剩一條腿

如果你救了一隻小流浪，牠會記得你嗎？會，因為缺愛的孩子，最懂得珍惜來之不易的愛。



01-「相遇」

話説，在韓國的一個公交車總站，每天都會有一位特別的客人在這裏蹲守着，只為等待那個曾經救過牠的公交車司機。這位特別的客人叫做楊順，是一隻三條腿的三花小貓咪。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

三腳貓與巴士司機的相遇。

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多年前，因為一場意外，牠失去了自己的一條後腿。對於一隻流浪貓而言，這簡直是給牠判了死刑。因為身體殘缺，牠被附近街區的貓咪孤立，也沒有人願意親近牠，身上瘦的皮包骨頭。

但幸運的是，牠遇到了善良的都師傅。那天冬天，司機師傅像往常一樣來到公交總站交班，偶然間看到在街邊啃食垃圾的楊順。顫抖、瘦弱、無助。他趕忙跑到附近的便利店，為楊順買來好吃的貓糧，甚至還為牠搭建了一個小房子，想讓牠過的好一些。

本以為只是舉手之勞的都師傅，並沒有把這件事放在心上，他開着公交車，前往下一個站台。

可從未感受過人間温暖的楊順，卻默默地記住了都師傅，目送着他的離開，這一眼，就是一生。

02-「相守」

從那天起，楊順每天都在同一個位置等待着都師傅的到來。據其他司機説，不論颳風還是下雨，從黑夜到白天，總能看見一個小小的身影在樹下蹲守。

每當公交車‍停靠，楊順都會熟練地地跑到車車邊，喵喵叫地吵着要上車。

等到車門打開，牠就會跳進車內，和都師傅一起打喵喵拳！

牠只是看起來兇，其實連保護自己的指甲都沒捨得伸出來。

為了這短短20分鐘的停靠時間，楊順卻願意花一整天去等待。這讓許多公交車司機都非常心疼，大家經常招呼楊順上車，想陪牠玩耍。

可楊順卻不樂意，雖然每次公交車停靠的時候，牠都會出來瞄一眼，但只要發現不是都師傅在開車，牠就會轉身走掉！傲嬌的小貓咪，只願意在都師傅的身邊保駕護航~

日復一日，楊順蹲守在路邊，觀察着路過的每一輛公交車。都師傅來了，楊順就會衝上車和他玩耍。

但等到都師傅離開的時候，楊順就會站在車門外喵喵叫着，不捨地目送公交車離開。然後孤零零地蹲在路邊的乾草上，等待着下一次的相遇......

03-「總會再見」

其實，很多人都勸都師傅把楊順帶回家收編，但王師傅卻下不了決心。因為工作時間的關係，他幾乎一整天都要在外面奔波，沒有辦法在家裏陪伴楊順。他覺得，與其讓楊順在家獨自等待，不如把牠養在公交站裏，和同事們一起照顧牠。

就這樣，楊順在大家的照顧下，快樂地生活着。但都師傅卻發現，楊順的走路姿勢，好像不對勁了。他趕忙帶楊順去寵物醫院看病，牠後腿的傷勢，確實不容樂觀！

經過醫生的檢查，他告訴都師傅，楊順的斷腿，應該是車禍碾壓造成的。

這場車禍，讓牠失去了自己的肩胛骨，腿部沒有了支撐，也因此長滿了潰瘍，又疼又癢。楊順經常本能性地去舔舐傷口，這導致牠後腿的感染不斷加劇，急速惡化。

因為病情嚴重，楊順需要接受手術。

好在手術十分順利，醫生切斷了楊順的一部分的骨頭再縫合，雖然斷腿無法挽回，但恢復後對以後的生活並不會有太大的影響只是不能每天見到都師傅，讓楊順十分焦慮，雖然都師傅也會抽空去陪伴牠，但牠還是顯得十分不滿。

‍很快，楊順出院了，牠又回到了牠熟悉的公交站，和牠喜歡的都師傅一起生活。

大家都為楊順的歸來感到開心，可同時又十分擔憂。這次能發現楊順的傷情，實屬運氣，但他們這樣晝夜顛倒的工作，萬一有一天無法照顧好楊順，該怎麼辦？

雖然十分捨不得，但大家最終決定，幫楊順找一户可靠的人家送養。雖然那裏沒有都師傅，但最起碼能給楊順一個遮風避雨的家。

他們還為楊順錄下了一段寄語。「只要有人對牠好，牠就會很粘人。」、「因為牠很孤獨，所以希望您以後能像家人一樣好好對牠。」、「以後要遇到好主人，要過的更幸福更健康，一定要過得好！」——都師傅。

是呀，雖然楊順的生命之旅很坎坷，但好在牠遇見了這樣一羣善良的大叔們。

也許都師傅不是楊順名義上的主人，但早在他給楊順第一口食物的時候，他們就已經成為了彼此生命中，不可分割的一部分。為了讓楊順過得更好，都師傅最終還是選擇了放手。故事到這裏，就結束了。也許這不是最美好的結局，甚至還帶一點遺憾，但楊順讓我知道，貓咪並不是什麼都不懂，牠們也知道如何去愛。

幫人，沒準還會幫出個白眼狼，但幫貓，牠們都會記在心裏。貓咪們好像恪守着一個傳統，人類幫助了牠，就要做一個知恩圖報的小貓咪。你對牠們好一點，牠們就會把最寶貴的東西給你。缺愛的孩子，最懂得珍惜來之不易的愛。善待身邊的流浪貓吧，也希望這個故事，能温暖到在假期放鬆的你~各位粉絲老爺也給孩子點個贊吧！

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】