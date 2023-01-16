獸醫曝「絕不飼養的5種狗」名單惹熱議　臘腸狗因體型關係易癱瘓

養混種狗（台譯：米克斯，mix）跟品種貓狗一直都是現代養毛孩家庭的一個重要議題。一名獸醫近日在網路上發布一段影片，表示自己身為獸醫是絕對不會養這五種狗，其中包含相當知名的臘腸狗、鬆獅狗及「扁臉的所有犬隻」。



英國知名網紅獸醫班恩(Ben)日前在個人TikTok帳號上發布影片，表示自己永遠不會飼養這五種類的狗，包含鬆獅狗、查理王小獵犬、沙皮狗、臘腸狗及所有扁臉狗，其中扁臉狗包含鬥牛犬或是八哥等臉部較為扁平的品種，影片發布後吸引超過300萬網友熱議論，班恩也針對這件事情提出的詳細的解答。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼獸醫絕不飼養這5種狗狗▼▼▼

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班恩表示，鬆獅狗雖然肯定有脾氣好的個體，但他臨床上遇到的鬆獅狗脾氣大部分不太好，且紫色的舌頭讓他感到不安，同時鬆獅狗眼部問題也相對較多；查理王小獵犬的話則是因繁殖結果導致牠們飽受基因缺陷折磨，有致命的遺傳性心臟病(二尖瓣心臟病變)，牠們晚年經常會因呼吸困難感到氣喘吁吁，最後因心臟衰竭過世。

班恩指出，不建議養沙皮狗有個原因，因為沙皮狗有一種以牠們的名字命名的疾病叫做「沙皮狗熱症候群(Shar Pei fever)」，這種病會讓狗狗發燒、口渴、呼吸及皮膚出現異常，得到這樣疾病的狗狗還不少。班恩說，沙皮狗臉部皺紋多，而且也常常會攻擊獸醫。

至於為何不建議養臘腸狗，班恩說其實臘腸是他最喜歡的狗品種之一，但臘腸狗因為體型關係，牠接觸到的個案約有四分之一有背部問題，有些狗狗甚至疼痛到癱瘓，這時候總是要為他們進行困難的脊椎手術，但恢復期相當漫長，狗狗就得忍受這種痛苦，令他於心不忍。

班恩最後表示自己永遠都不會飼養扁臉狗，像是鬥牛犬、法鬥及八哥等，這種扁臉狗鼻腔很短，容易罹患呼吸道系統問題。班恩補充表示扁臉狗有不少母狗需要在生產時需要開刀剖腹產，「這對我來說是道德問題，我不願意為這些狗狗剖腹產，這樣很不公平」。

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