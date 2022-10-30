無P圖「喪屍骷髏狗」真實存在　全身白骨清晰可見　1300萬人嚇呆

馬路上驚見骷髏犬？隨著萬聖節即將到來，不少飼主都花費心思想打扮自家毛小孩，一名飼主就把自己的貴婦犬帶到寵物美容店進行大改造，剪完毛的純白貴婦狗就這樣變成了骷髏，照片曝光讓不少網友嚇呆。



推特網友「Heckin Good Dogs」日前上傳一段影片，最近萬聖節即將來臨，不少飼主精心打扮自家毛小孩，就有一位貴婦狗的飼主把自家狗狗帶去寵物沙龍進行特殊美容，結果狗狗從寵物美容店出來之後變成了一隻栩栩如生的「骷髏犬」，原本是白色毛的貴婦犬有一部分變成了黑色，乍看真的非常像只剩下骸骨的模樣。

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這段只有11秒的影片曝光後吸引超過1333萬人觀看，不少人都被寵物美容師的巧手震驚，留言表示「逼真到不可思議的等級」、「這個遠看一定很嚇人，看起來真的很像骷髏狗現身」、「雖然有點驚悚但是好可愛」、「寵物美容真的是魔法，他們能做到這樣太神奇了」。

不過，有網友認為狗狗身上被染黑色相當不應該，對此寵物美容沙龍人員表示他們所使用的染料是對寵物安全的寵物專用染膏，因此不用擔心狗狗的安全問題。但這也不代表飼主可以任意在寵物身上使用人類的染髮劑，人類染髮劑對於寵物來說都是有毒的，如果真的想給自家寵物染毛，請到專業的寵物美容店諮詢再做決定。

Halloween is coming pic.twitter.com/HCs29jg4xM — Heckin Good Dogs (@HeckinGoodDogs) October 17, 2022

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