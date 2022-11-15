狗狗走失11個月餓成紙片　憑一樣東西成功與主人重逢：永不再分開

雖然我們一直在倡議：遛狗牽繩、居家封窗，怕的就是毛孩子會走丟。但有時候意外難以避免，如果牠們真的走丟了，那可真是又傷心又擔心，不知道要怎麼辦了…



狗狗走失11個月，小小晶片立大功

2021年，美國佛州一戶人家的惡霸犬 康威，在家附近走失。

主人一家想盡了辦法：挨家挨戶詢問、張貼訓狗啓事、去動物救助處尋找…但始終沒有看到牠的蹤影。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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每天的等待從幾天變成幾周，又從幾周變成幾月…就這樣，11個月過去了，還是找不到康威。

一條從小就家養的狗，能夠在外面存活多久呢？就在他們一家已經死心，以為康威再也消失不見了的時候，突然接到了一通來自50公里外的電話！

電話中的人告訴他們：康威找到了！！

有人在街邊發現了流浪的康威，全身瘦到皮包骨頭，看起來筋疲力盡，漫無目的地走走停停。

根據康威脖子上的項圈推斷，這一定是誰家的狗走丟了，於是這位好心的路人就把牠送到了當地治安辦公室下屬的動物部門。

工作人員用設備掃描了康威頸部植入的寵物晶片後，很快便聯繫到了牠的主人！

當主人一家來到這裏，本來在辦公區域悠閒散步的康威突然站住不動，痴痴地看着他們。

大概過了幾秒鐘，牠好像突然反應過來：這是我的主人！是我的主人！

然後一邊瘋狂的搖着尾巴，一邊激動的撲向了男主人的懷抱…

一家人哽咽着摟在一起，失而復得的重逢讓他們完全抑制不住自己的眼淚…在場的每個人也都感動不已！

以後我們永遠永遠不會再分開！

寵物晶片，很有必要！

康威能夠被找回來，最大的功臣還是因為：牠植入了寵物晶片！

不然的話，即使牠被好心人發現，最好的結果也只是會被當做流浪狗送到流浪動物救助處，和主人重逢的幾率小之又小…

米粒大小的寵物晶片，所採用的RFID技術（即射頻識別）被廣泛應用於各種場景，如：物流運輸、行李處理、門禁…

可以人為輸入寵物的相關信息和數據，包括：健康狀況、就診記錄、以及主人的姓名和聯繫方式…等等，再通過專有設備讀取，就可以得知牠的基本信息啦！

相當於毛孩子的身份證和通訊簿~

而且，植入寵物晶片非常簡單又安全。

只需要像打疫苗一樣，用專用注射器扎進皮下輕輕一推，牠就會乖乖待在皮下固定位置，根本不用開刀，毛孩子在這個過程中也不會有不舒服的感覺，對健康也沒有任何不良影響！

雖然寵物晶片的科技含量不算高，但它小巧、便宜、無需充電、安全可靠，唯一的缺點就是不能GPS定位，沒辦法主動找到毛孩子在哪裏。

不過目前，多個國家及中國的杭州、深圳等地已強制規定，主人必須給家養寵物植入微晶片！

全面化、數字化、精細化是未來的主流養寵趨勢，只要這項技術能夠大力普及，不僅方便統計信息，寵物走失也更容易找回，一定程度上還可以減少流浪動物的數量！

希望這項技術儘快推廣，給毛孩子一個「身份證」~

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