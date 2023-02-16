日本賓士貓1歲已看透貓生　厭世老人臉加雙下巴竟獲選為觀光大使

從小就看透世間冷暖提早老化？最近一張照片在網路上爆紅，一隻只有一歲大的賓士貓原本小時候長得非常可愛，結果長大後竟然變成一隻歷盡滄桑、滿臉厭世感跟皺紋的老人貓，巨大反差讓不少網友笑翻。



日本有一隻網紅明星賓士貓「蒙塔(もんた)」天生有一張相當厭世的臉，但牠小時候其實是目光炯炯有神的可愛孩子，沒想到長大後竟然變成一隻滿臉厭世、橫肉長滿臉又蒼老的貓咪。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼1歲的蒙塔已看透貓生XD▼▼▼

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蒙塔今年已經3歲了，日前飼主重新曬出牠1歲時的驚人照片，只見年紀輕輕的蒙塔眼睛只張開一半，臉上完全沒有光彩跟笑容，貓鬍鬚軟爛的往下垂，身上所有的肥肉幾乎都長在下巴跟嘴邊，被主人抱著的時候立刻炸出肥滿的嘴邊肉跟雙下巴，老態龍鍾的模樣讓人不敢相信牠竟然只有1歲大。

平常蒙塔的飼主就會把牠的日常生活照張貼在Twitter「もんたの日常」上，也因為蒙塔長得太有特色，因此被獲選為福岡縣糸島市的觀光大使，深受不少網友歡迎。蒙塔1歲的滄桑照片曝光後吸引網友熱議，網友留言表示「感覺牠的臉都可以拿來做成表情包了」、「怎麼覺得長得跟馬東石有87%像」、「這就是所謂的『老起來放』嗎」。

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