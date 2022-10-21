6隻貓排好隊讓3歲寶寶做檢查　溫馨畫面惹羨慕：想和貓一起長大

Hello大家好，我是你們的喵耳朵。看完今天的文，我都想和貓一起長大了，不過自己沒機會了，但可以生個娃，讓她跟貓一起長大......



9月7日，座標北京，網友@何先生接自家三歲小孩兒放學。孩子回家後，就開始給家裏的6只貓戴口罩。還模仿着大白的樣子，拿着棉籤給貓咪們挨個做起了核酸。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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何先生説，家裏的6只貓都已經五歲了，在生小孩之前都已經養了兩年了，比自己小孩還大兩歲。孩子從小就是這幾隻貓帶大的，平時孩子和貓咪玩，幾隻貓還知道排好隊，都很乖很配合。

網友説，幾隻貓對孩子也真是寵溺，不抓不鬧的......

是啊，貓這種生物就是尊老愛幼，逮住中間的就可勁兒揍！！貓貓保護妹妹：你站這裏太危險啦！快回去！

咱就是説，真羨慕和貓一起長大的孩子啊，也太幸福了吧！

1-小豆與大豆

這個小女孩叫小豆，她有一個從小陪伴她長大的貓咪朋友叫大豆。

小豆豆出生的時候，大豆就已經是一隻7歲的貓咪了，牠不僅性格非常温順，而且這個年紀的貓咪本身也非常懂事了。

媽媽讓小豆豆和大豆在一起玩，也能夠非常放心，完全不會擔心温順的大豆會對小豆豆造成什麼傷害。

從小到大，一人一貓不僅從來沒有互相傷害過，反而她們之間的感情，越來越好越來越深刻。大豆會輕輕地撫摸小豆豆，讓她感受到好朋友的温暖。

今年6歲的小豆豆已經上學了，不過每天早上上學之前，都要和大豆親一下，才能安心離開家~

只要有你陪伴，我就無比安心。遇見你真好，但願我們一起長大，一起變老。

2-ihana與喵星人tyon的愛恨情仇

這個愛笑的小女生叫ihana，喵星人tyon從ihana出生就開始陪着她，他倆是對方最好的玩伴，每天上演着各種「愛恨情仇」。

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ihana每天都要枕在tyon身上才能睡覺，每天醒來第一件事就是找tyon。要不就是拉着牠再睡一會，要不就是親親牠摸摸牠。

或者在tyon身上做按摩......只要tyon一反抗，ihana就使出殺手鐧，拖、拉、抱…

貓主子：要不你上學去吧？儘管如此，tyon也會經常陪ihana洗澡澡。ihana早已離不開tyon了，tyon也離不開ihana，一個高冷，一個暖萌。

打過鬧過，可我不會嫌棄你，你也不會放棄我。幸運的是我的童年都是你，你的餘生都是我的回憶。

3-老喵星人與小鏟屎官

這是一個13歲的喵星人和3歲小鏟屎官的組合。小鏟屎官每次睡覺時都喜歡抱着家裏的貓，而貓又很無奈，於是就這麼乖乖的讓他抱着，自己不動，但是又睡不着。

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儘管貓貓可是這個比他大10歲的朋友，但年齡上有差距，卻一點都不影響貓咪和孩子你儂我儂的親密關係。

但很不幸的是，貓貓年紀大了，陪伴小鏟屎官幾年後，便在小鏟屎官的懷裏安詳回了喵星。

或許貓的陪伴不能長情，但能夠陪你走一程，就已經耗盡了牠所有生命。你知道嗎？在墨西哥人的觀念中，死亡並不是生命的終點，真正的死亡是世界上再沒有一個人記得你。所以，只要你還記得牠，牠就還在。

也許有一天我的孩子也會問我：「媽媽，我想養一隻貓！」

我不會猶豫，也不會糾結因為他的朋友已經比他先來到了這個家

或許，你會問懷孕了，家人不讓養貓或讓我們把貓丟掉，該怎麼辦？！

我想，你可以拿鍾南山院士這段話來説服他們，我就不信了，鍾南山爺爺的話他們都不信？！！之前，廣州一家電視台就曾對鍾南山和他團隊的專家做過一次採訪。

鍾南山團隊指出：寵物越早養越好，甚至可以在媽媽懷孕前開始養，讓小朋友在胎兒期間，就可以提早開始「鍛鍊」。

所以，你會願意把孩子和貓一起養嗎？

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】