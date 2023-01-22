小奴才大便弄臭房間　貓咪空撥貓砂想蓋味　最終嫌棄離去惹笑網民

你家的貓咪如廁後，會乖乖將便便完美掩蓋，還是會放任便便的味道四散呢？中國四川一隻貓咪每次都會優雅地埋便便，不過有天牠經過小奴才的身邊時，發現小奴才疑似拉屎，於是好心幫忙「撥貓砂」，但無論如何都蓋不掉難聞的氣味，令牠相當難受。



這天，小奴才正躺在床上睡覺，貓咪趁機接近小奴才，卻聞到一股難聞氣味，結果喚起了牠的肌肉記憶，直接伸出前爪對著空氣「狂撥貓砂」，但怎麼埋都埋不掉重重的屎味，最後貓咪一臉嫌棄地轉身離開，看來小奴才在牠心中的形象已經一落千丈了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼貓咪空撥貓砂後嫌棄離去XD▼▼▼

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其實貓咪習慣埋便便，是為了隱藏氣息，以躲避敵人的威脅，因為一旦敵人發現自己經常尿尿和便便的地方，就等於是把自己的弱點暴露在敵人面前，所以當貓咪總是不埋便便，除了「覺得自己是貓老大，要用氣味宣示主權」之外，也代表著貓咪對所在環境感到非常安心。

影片一出，網友們紛紛留言直呼：「貓咪是最愛乾淨的迷人小動物」、「不是自己拉的也幫忙埋了」、「可能貓咪以為自己拉的沒埋」、「貓咪一臉嫌棄的表情」、「貓咪：這小孩不能要了，太臭了」、「貓咪真是為小孩操碎了心啊」、「看這陣勢，如果有沙，搞不好小孩也會一起埋了」、「快被臭暈了」、「隔著屏幕都聞到尿布的味道了」。

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