中國女子上班只需要擼貓　月賺6千人民幣　貓奴夢幻工作福利曝光

對於打工族來說，擁有高薪、有趣又不用加班的工作，是一件夢寐以求的事~ 而中國一名女孩真的找到了一份令大家羨慕的工作。



據《九派新聞》報導，一名來自中國江西的女子在找工作時，看到了一家電商公司正在招牌行政人員，且無需相關經驗，於是她聯繫了該公司。面試官表示，雖然是要聘請行政人員，但一般的工作量比較少，而主要的工作內容是照顧老闆的兩隻貓咪。對於這樣「特殊」的工作內容，面試官詢問女子是否能接受，而女子欣然答應了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼擼貓可以賺錢，貓奴們羨慕嗎～▼▼▼

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女子告訴《九派新聞》，自己原本就很喜歡養寵物，本身就有在飼養一隻狗狗，一直以來也很想養貓，但怕自己養不起，沒想到如今通過這份工作，還能順便圓夢。

女子從8月開始上班，「名正言順」地在公司擼貓，給它們餵食、剪指甲、鏟屎等等。她說，上班時看著貓咪耍寶可愛的模樣，挺解壓的。她透露，兩隻貓咪各自有一個20至30平米的房間，老闆則住在公司附近，一般出差後或週末時會來看貓咪。

如此夢幻的工作內容，薪資福利方面也不差。她說，工作三個月轉為正式員工後，月薪達6000人民幣，且不需要「九九六」（早上9點上班，晚上9點下班，每週上班6天）工作時間為朝九晚五，週末雙休。因此，女子表示自己十分滿意這份工作，打算長久地做下去。

網友們看了女子的故事都表示羨慕，紛紛詢問是否還有缺人照顧貓咪 XD 不過，也有網友表示，其實老闆請人照顧貓並不虧，畢竟把貓咪帶到寵物店照顧也不便宜。

擼貓還有錢拿，這簡直是貓奴們的夢想吧！不知道香港有沒有這樣的職缺呢？ （笑）

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