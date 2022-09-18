詭異「人面貓」臭臉照瘋傳嚇破網民　悲慘身世曝光令萬人淚崩

許多喵星人長的毛茸茸又可愛，是許多貓奴畢恭畢敬侍奉的喵皇，但這隻貓天生氣場就不太一樣。一名貓奴到收容所領養了一隻黑白貓回家，但這隻貓跟一般貓咪長得很不一樣，天生下巴就是戽斗，嘴巴跟眼睛長得特別像人類，被稱作「人臉貓」在網路上掀起熱議。



外國一名女子珍(Jane)過去曾經養了一隻12歲的貓咪，後來愛貓去世後她決定繼續再養一隻貓，就到收容所去看看有沒有喜歡的毛小孩，在收容所她看到了一隻因為長相奇特無比、才剛生下來2天就被飼主嫌棄並丟掉的小奶貓，這隻小奶貓跟一般貓咪完全不一樣，牠有著一張人臉，後來被珍所領養，取名為「馬拉虎奇(Marla Hooch)」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼人面貓馬拉虎奇(Marla Hooch)▼▼▼

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馬拉虎奇被前飼主拋棄扔在收容所門口後很快就被工作人員發現，在所內生活了2年才被珍收養。珍表示，當初她去領養馬拉虎奇時，工作人員告訴她馬拉虎奇剛出生不到兩天就被原飼主扔在收容所門口，還說「牠長得好醜」，這讓珍感到相當心疼。

珍指出，馬拉虎奇當初在收容所時有個別稱叫做「猴臉貓」，但牠和其他貓咪並沒有什麼不同，都是喜歡撒嬌的孩子。由於馬拉虎奇長相相當有特色，珍為牠開設了IG帳號「buscemi_cat」與網友們分享牠的日常貓生，吸引超過5萬粉絲追蹤，許多網友都覺得馬拉虎奇其實很可愛，臭臉的模樣還有一股霸氣跟嫌棄感，讓大家印象深刻。

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