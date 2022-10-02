有片｜流浪貓伸出欄杆互相擊掌打氣 收容義工心疼：快帶牠們回家
撰文：聯合新聞網
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美國華盛頓州一處動物收容所，某天觀察到互為隔壁室友的兩隻貓咪伸手穿過欄杆，觸碰對方的手掌像是在安慰彼此、互相打氣。義工看到這令人心疼的一幕，無不希望牠們都能夠早日遇到有緣人，安心待在一個溫暖的家。
根據外媒《The Dodo》報導，三城（Tri-Cities）收容所的義工朱莉（Julie Saraceno），有天走在收容所的大廳時，看到兩隻貓咪隔著相鄰的鐵籠，伸出手掌和彼此玩耍。朱莉看出牠們似乎想在有壓力的環境下尋求心靈上的安慰，令她看了相當心疼，便拍下這一幕希望能讓牠們更快找到家。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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橘白貓奎因（Quinn）和黑貓瑞文（Raven）不知從何時開始和彼此玩了起來。朱莉指出收容所環境其實相當吵雜，對於貓咪來說是一種壓力源。牠們相互接觸玩耍，可能是為了得到關愛，以及互相安慰、加油打氣。
朱莉也在心中期盼這對貓咪可以在不久的將來找到新家，在這之前牠們很樂意伸出肉球讓這個收容所更加有愛。
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