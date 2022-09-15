8歲老貓突然食慾不振　鏟屎官帶牠看獸醫兩次才發現　原來牠想...

波妹兒實在想不通，毛孩子們的小腦袋瓜裏，除了吃、睡、玩以外，怎麼還能有這麼多心眼子…



1-媽咪懷孕不能同睡，小貓咪竟然使出了絕招

卓卓領養了兩隻流浪小貓咪，從幾個月大到現在的8歲，特別是大貓Gary尤其依賴媽咪，從小到大都要跟卓卓一起睡。

家中老貓突然食慾不振，原來牠在鬧情緒！

+ 10

但現在卓卓懷孕，且狀況不大良好，整夜反胃，甚至有些出血。考慮Gary很喜歡趴在肚子上睡覺，思索再三，她暫時把貓咪們放在了客廳，平時也很注意不讓牠們跳到她身上。

沒想到，超活潑的Gary突然喪了。每天蔫蔫兒的，食慾差、活力低，走起路來非常緩慢，經常想跳都沒有力氣跳起來。

想到牠已經8歲了，卓卓和家裏人很擔心牠生病，趕緊帶去醫院做檢查。但牠的腹部、腿部都沒有問題，再加上雖然食慾不振，但Gary也一直有在好好吃飯，於是醫生建議再回家觀察觀察。

之後大家密切關注Gary，確定牠右後腿無力、走路會跛，食慾下降，餵食器出糧都不要吃，整天只想躺在沙發上面發呆。

於是第二次帶牠去醫院，檢驗後發現身體各項指標都很正常，只有肝指數稍微高了一點點。醫生思索半天，告訴卓卓：Gary可能老了，精力下降不想動。

想到相互陪伴的時間越來越短，卓卓回家抱着Gary哇哇大哭，再加上肚子的狀況有所好轉，破例允許Gary進卧室，像往常一樣抱着牠睡覺覺。

沒想到第二天凌晨5點多，Gary和之前「身強體壯」時一樣。嗷嗚嗷嗚大嗓門吵着要吃飯，上躥下跳、跑酷鬧人，還會追着弟弟滿屋子亂打，完全沒有前陣子病怏怏的模樣。

滿臉問號的卓卓又觀察了幾天，推測Gary可能是在「裝病」。因為牠是家裏的第一隻貓，從小就被家裏人寵壞，個性相當固執，恃寵而驕。

也許是覺得媽咪竟然不再和牠抱抱，心生不滿，才會這樣博取關注。

卓卓看着這個磨人的小妖精，真的是又氣又好笑。自己慣的，除了寵着還能怎麼辦？

而且等到妹妹（卓卓女兒）出生後，Gary也還是一副老大的樣子。

媽咪精心佈置的哺乳區，我的了！

妹妹的嬰兒車，我的了！

最佳景觀大飄窗，我的了！

還會和弟弟合謀拉開牀簾，會吵醒妹妹？和我們有什麼關係！

説好的小貓咪超寵小baby的呢？！

2-小小毛孩子，心眼兒賊多

+ 16

明明這貨也沒上過學，演技咋就這麼爐火純青呢？不小心撞傷了腿，在家裏持續2個月都是一瘸一拐。

但自己溜出去院子玩耍時，健！步！如！飛！

受傷後時刻用輕微跛行提醒大家：我是病號，需要吃肉、啃骨頭！但當你拿出牠最愛的臭鞋子時，Excuse me？

你快看看人家的jiojio怎麼回事啦！什麼，出去玩？哦那沒事了。為了跟新來的爭寵變成「對眼兒」，大口吃罐頭的時候…完全okk！

牠們都是裝的，而我是真的，啥，開飯了？沒有人可以比我更快！

3-裝病，為啥啊幹啥啊咋的啊？

真服了這些老六，智商全用在坑蒙拐騙上來了。小崽子們到底為啥要裝病呢？——因為牠想獲得你的關注！

也許牠曾經受過傷，生過病，發現這個時候鏟屎官會很温柔照顧牠。還會滿足牠的各，種「無理」需求，在牠的大腦裏：這樣表現=會被寵愛。

（波奇網提供）

當牠想獲得更多關注或疼愛時，比如鏟屎官工作繁忙、新加入成員等，就會下意識做出當時的動作，「引起注意行為（Attention seeking）」。

（波奇網提供）

當愛寵突然開始「裝病」時，千萬不要責怪牠欺騙你的感情，先反省一下是不是很久沒陪牠了。相反，如果牠毫不需要你的關愛，可能才輪到你要着急焦慮啦~

延伸閱讀：貓咪趁主人不在企圖開大膽車 雪橇犬大義滅親竟然這樣做：讚我乖

+ 20

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】