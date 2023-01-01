流浪狗｜美國救援組織撿惡臭地拖狗　清潔後煥然一新：小天使登場

再怎麼不好看的毛小孩，經過好好照顧都是最美的。一名動保義工日前在路邊撿到一坨惡臭不堪的「破爛拖把布」，原來是一隻毛髮長過長又沒洗澡的可憐流浪狗。



收容所人員將狗狗帶去洗澡並把身上所有毛剃掉後，竟是一隻不可多得的超美狗狗，讓不少網友驚呼前後反差很大。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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綜合外媒報導，美國聖路易流浪動物救援組織（Stray Rescue of St. Louis）在2022年9月時收到一隻像是很久沒洗的拖把布公流浪犬，這隻狗狗因為太久沒洗澡跟剪毛，全身的毛髮已經長到完全把五官蓋住且惡臭不堪，義工及工作人員們趕緊將狗狗身上過長的毛髮全部剃掉，並給牠好好洗了澡、處理身上所有的髒汙，沒想到那隻骯髒惡臭的拖把狗煥然一新，去掉髒兮兮毛皮的牠竟是一隻美麗至極的小天使，並將牠取名為「克隆奇(Crunchy)」。

聖路易流浪動物救援組織把克隆奇的遭遇張貼在官方IG帳號「strayrescuestl」上，表示克隆奇當初被救援的時候狀況很糟糕，不但毛髮過長打結、全身髒臭不堪，腳上還因為沾到一堆髒東西導致毛髮硬化卡在腿上，這可讓克隆奇疼痛不堪吃了不少苦頭，好在現在經過細心照護，已經蛻變成一隻帥氣的狗兒。

動保義工說，一開始克隆奇可能是因為在外面流浪很久，對人類都是相當害怕的，現在過了一周多開始敞開心房，會跟動保義工們以及收容所的工作人員玩耍，個性也變得開朗很多。克隆奇被拯救前後的照片曝光後吸引不少網友留言，網友們都很感動收容所的義工讓狗狗重生，直呼「謝謝你們救了這麼美的孩子」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】