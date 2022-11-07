街頭驚現瀕死流浪狗　救起後竟發現牠原來有主人　真相令人超無奈

有時候發現可憐的小流浪，救吧——實在沒有地方或精力；不救吧——看着屬實於心不忍，受不了良心的「譴責」…到底要怎麼辦呢？



路邊瀕死的「流浪狗」，竟然有主人？

前幾天，有人在街上發現了一條流浪狗！

牠骨瘦如柴，身上有大片大片的皮膚病，甚至很難看到一塊正常的、健康的皮膚，極度害怕人類，但又實在沒有力氣逃跑，只敢縮在花壇旁邊嗚咽着…

點擊圖片留意這隻可憐的流浪狗，沒想到牠原來是有主人的。

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相信任何一個人看到這樣的牠，都很難無視，因為牠實在太慘了，彷彿下一秒就會斷氣一樣。

這個路人把牠送到寵物醫院，一次全面體檢後得知，狗狗除了皮膚病之外，牠能變成這樣子是因為長期的營養不良。

畢竟身為流浪狗能夠活着已是命運的恩賜，想要吃飽睡好簡直就是妄想。

考慮到後續救治花費不菲，路人把狗狗的事蹟發到社交網絡上，想要試試看有沒有人會願意捐贈。

結果令人意想不到的事情發生了：一位女子主動聯繫了她，聲稱這是自己的狗，牠是幾天前不小心跑出來的！

短短幾天時間是不可能讓狗狗變成這樣的，所以也就是説：在主人家牠就已經在死亡邊緣徘徊了…

溝通之後大家才知道：原來這個主人是當地有名的動物救助個人，家裏收養了70多隻貓狗。

一開始，被她收養的狗狗得到了很好的照顧，但隨着家裏的小動物越來越多，她的精力和能力都難以支撐，所有貓狗的生存環境甚至還不如在外流浪的時候…

但是直到現在，她也不願意向外界求助，因為她堅信這些流浪毛孩子的世界只有她了，別人一定會討厭、嫌棄牠們的。

最終在醫生的勸説下，主人沒有將小狗帶回去。她同意讓牠在醫院接受治療後，再給牠找一個新的家庭。

而她家裏的其他毛孩子，醫院也會反饋給當地的動物組織，看看她能否願意接受社會救助，如果實在不願意的話，可能就要聯繫執法部門了，畢竟如此「收養」，和虐待動物沒有什麼區別了…

科學救助的原則

波妹兒每次分享關於動物救助的故事，都會反覆強調：一定要量力而行！

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世界上有太多的流浪貓狗，但每個人的能力都是有限的，我們沒辦法拯救所有生命，當超出自己的能力範圍之後，對人、對動物都不是最好的結果。

救治、收養、發佈領養信息、求助專業組織…這些都是行之有效的救助方式，並不一定非得帶回家。

救助流浪動物時，一定一定要堅持以下原則：

1、量力而行

在自己能力範圍內救助，並積極推廣領養，形成良性循環，避免超出自己承受能力，影響基本生活後仍在超負荷進行救助。

2、有效救助

及時給救助的流浪動物絕育，可以有效減少潛在的流浪動物產生，是科學人道的控制流浪動物總量的方法，同時可以改善貓狗的性格，並有利於身體和心理健康。

3、理性救助

如果救助的流浪動物處於以下情況：烈性傳染病、惡性腫瘤晚期、器官衰竭、嚴重骨折及內外損傷...等難以醫治的疾病時，應綜合考慮毛孩子承受的痛苦、高額的醫療費用、長期的安置場所這三方面因素，諮詢專業醫療人員後，判斷是否可以理性安樂。

小心！動物囤積症！

而且，這個主人很可能並不只是超出能力的「救助」，而是患上了【動物囤積症】（animal hoarding）！

動物囤積症，是指在一定範圍內囤積了超過一般常見數量之動物，卻沒有能力安置照料這些動物。

這是一種偏執性的心理疾病，牠和常規的救助基地相比，最大的區別是：患者往往會無視自身承受能力且拒絕他人幫助，並無限制的大量收養動物。

這些患心理疾病的人，只是一味的「收養」，不考慮場地限制、功能分區、疾病防治和環境消毒，甚至不控制動物們的繁育。

過多數量的動物全部擠在狹小的場地或籠子裏，生理和心理健康被嚴重忽視（而不是無力救治），一旦出現烈性傳染病，後果不堪設想。

但即使這樣，患者依舊不願意承認：這是在虐待！可憐的動物們跟着他們，甚至比流浪生活過的差100000倍！

對於患上動物囤積症的人，因國內的客觀條件所限，我們目前只能儘量通過心理治療引導他們恢復正常，而無法從法律上強制進行約束。

只是可憐了那些流浪動物，本以為自己終於告別流浪、找到了新家，殊不知卻跌入了真正的「地獄」…

總之，無論是救助或是餵養動物，都需要量力而行！對於健康陽光的毛孩子來説，適宜的生存空間和有愛的陪伴呵護缺一不可！

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