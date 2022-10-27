58公斤狗狗脹成圓球　區內人以為是放養　流浪狗肥胖原因令人心酸

提到流浪狗，不少人應該都會覺得牠們又髒又瘦很可憐，但這隻流浪狗實在太過特異。最近幾張流浪狗的照片在網路上瘋傳，一隻流浪狗體型肥胖到「像是祖母養的」，圓滾滾的身材讓住附近的民眾以為牠是有人放養的狗，因此沒特別去理會，直到牠待了好一段時間才發現原來是一隻流浪狗。



綜合外媒報導，美國加州有一隻名叫內維爾(Neville)的流浪狗在街道上徘徊好幾個禮拜，起初牠剛出現的時候附近居民沒人以為牠是流浪狗，因為內維爾全身圓滾滾，看起來明顯超重，很多人都以為牠是附近居民有人放養的狗，完全沒去在意內維爾的身份，直到牠在當地待了一個多月，有愛狗人士驚覺不對，才把牠送往收容所。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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內維爾被送到收容所後，獸醫檢查發現牠重達130磅(約58公斤)，之所以會胖成這樣是因為甲狀腺有問題，才導致牠的體重如此暴增，甚至是一般狗狗體重的2到3倍。聖伯納第諾動物收容所(San Bernardino Animal Services)發言人克羅傑(Jodi Kroeger)表示，目前他們正在為內維爾找尋一個新家，因為所內的資源跟空間已經不夠更多狗狗居住，因此希望有好心人能收編。

動物收容所發出認養消息後沒多久，一名女子妮基(Niki)便收編了內維爾，妮基指出內維爾的甲狀腺功能偏低，但還沒到無法挽救的程度，所以只要透過獸醫制定好的減肥計劃，就能慢慢恢復成正常體重。妮基說，現在她每天都會帶內維爾去游泳，如今體重也減了18磅(約8公斤)，希望能夠繼續保持下去恢復正常身材。

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