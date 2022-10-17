流浪狗亂入婚禮祝福新人　不斷蹦跳求合照　驚喜結局締造緣分佳話

有時候緣分就是來的如此突然。一對夫妻在婚禮當天，一隻流浪狗把自己當賓客走入教堂，後來還舒服地躺在門外迎接新娘走上紅毯，在結婚儀式結束後狗狗還走向新人面前蹦蹦跳跳，就像是想跟他們合照一樣，最後這對新人也收養了這隻「不請自來」的小賓客，正式成為一家人。



綜合外媒報導，巴西聖埃斯皮里圖州韋利亞鎮(Vila Velha)一對新人慕茲尼(Tamíris Muzini)與羅伯特(Douglas Robert)於7月2日時在當地教堂舉辦了結婚典禮，當天有一隻流浪狗在結婚儀式還沒開始前就進入了婚禮會場並走入教堂中，遇見了新郎以及一些賓客，後來狗狗走出教堂，乖乖地躺在門邊，就像是在迎接即將到來的新娘。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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後來新娘步上紅毯進入教堂，與新郎完成結婚儀式，這隻乖巧的浪浪都一直待在門口往內看，等到結婚儀式結束後，狗狗才跑向這對新人，在他們身邊開心蹦蹦跳跳，就像是想要跟慕茲尼與羅伯特合照一樣。

最後慕茲尼與羅伯特在婚禮結束後決定收編這隻不請自來的毛毛賓客，並為牠取名為「焦糖耶穌(Caramelo de Jesus)」。慕茲尼與羅伯特接受媒體採訪時表示，它們其實在結婚前就有想過要領養一隻狗狗，如今這麼剛好有一隻乖巧的浪犬來到他們的婚禮上，「覺得狗狗應該是上帝派來的，才會有如此巧合的緣分」。

羅伯特說，自從飼養了焦糖耶穌，每天都是快樂與驚喜，焦糖耶穌是一隻相當頑皮的狗狗，會在廚房撒尿、還會爬上汽車頂端玩鬧、甚至還偷了奶奶的麵包吃。羅伯特指出，也許是過去流浪的經驗所致，焦糖耶穌是一隻黏人的狗狗，白天夫妻倆去上班時牠都會很難過，但只要一下班回家，牠總是精力旺盛蹦蹦跳跳的迎接爸爸媽媽回家。

由於焦糖耶穌過去曾是浪犬，慕茲尼與羅伯特發現牠的前腿似乎有受傷，帶去給獸醫檢查後發現前腿骨折，因此走路有點一瘸一拐，但現在焦糖耶穌已經有疼愛牠的爸爸媽媽，牠的舊傷也正在治療中。慕茲尼與羅伯特也經常把焦糖耶穌的現況張貼在IG上，這段辦婚禮而收編毛孩的故事也成為網友熱議的一段佳話。

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