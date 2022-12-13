飛機上驚見親人法鬥高貴出巡走紅地毯　乘客為之瘋狂沿路討摸拍照

大多數航空公司都規定飛機上不可攜帶寵物，一名飼主將一隻法國鬥牛犬帶入機艙，還因為睡著了不知道狗狗已偷溜，在走道上自由趴趴走，最後勞駕空服員開廣播呼喚主人才平息風波。



一名乘客杜克（Amanda Dukes）在推特分享，她日前搭乘美國西南航空，在機艙走道上看到一隻法國鬥牛犬寶寶在到處亂晃，小法鬥一點都不怕生，沿路還會勾搭其他乘客，不少人看到狗狗相當驚喜，在牠路過時給予摸摸和輕拍，法鬥宛如在走星光大道般超受歡迎。

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由於小法鬥看起來是迷路了，空服員開啟廣播尋找法鬥的主人，但一開始完全沒人回應，過了一陣子狗狗的飼主從睡夢中醒來才作聲，空姐順勢引導小法鬥回到主人的座位。

但也不是每個人都很開心，一名乘客哈伯森（Lil Hobson）表示，這些乘客看起來都是狗狗愛好者，他們該慶幸沒有人受到攻擊，而且狗狗在飛機上難道不該被關在籠子裡嗎？

不同家航空公司對於狗狗登機的規定都不盡相同，有些除非是工作或協助犬，否則不被允許進入機艙；另外有些則要求動物登機需要申請特殊的寵物護照，裡面包含寵物的所有資訊，像是照片、醫療史等。

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