遛狗途中遇到流浪小狗求助　愛犬這樣做令主人傾盡全力拯救同伴

撰文：波奇網
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「 忠誠、重情義 」，就像刻在狗狗的骨子裏一樣，只要被牠認定為同伴、家人，不論遇到什麼樣的困境，牠一定會不離不棄的跟隨，這也是人們喜歡狗狗的最重要原因！

1-同伴失足跌落深井，狗狗想方設法求助終獲救

一天晚上，威廉帶着狗狗出門散步。當路過一個廢棄建築工地時，他的狗狗偏離了原定的那條小路，拼命拉着他往工地裏走去，不管他怎麼制止都沒用。

帶狗狗出門散步，愛犬偏離原定小路來到工地，原來牠想來救同伴。

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「既然牠這麼堅持，那就看看好了。」威廉依着狗狗往工地深處走去。走着走着，他發現事情好像不對勁，幾聲小狗的叫聲隱約傳了出來。

威廉走近一看後發現，在荒無人煙的廢棄工地裏，一處敞開口的下水道旁，站着一隻白色的、髒兮兮的小狗。正激動地朝着他和狗狗搖尾巴，彷彿是很高興終於有人來了。

滿頭問號的他探頭一看，深深的洞底還有一隻小狗！

之前的一切都解釋通了：地面上的那隻在跟威廉的狗狗求助，而他的狗狗接收到訊息後，義無反顧強拉着主人過來營救。很明顯，狗狗們的救助策略成功了！

看了看陰沉沉的天，威廉擔心等下會下暴雨，來不及聯繫消防員或動物救助組織。跑回家裏，叫上家人，拿着水、食物和繩索就回到工地。費盡九牛二虎之力，最終成功的將小狗救了上來！* 動物救助最好求助專業人員哦~

被困的小狗剛從下水道中出來，立即跌跌撞撞地跑向牠的好兄弟，似乎是在感謝牠的求救。雖然小狗們吃了少量的水和食物，但仍然太虛弱，站都站不穩。

威廉小心翼翼地把牠們抱回家，等到徹底安頓好後已經到了半夜…

威廉細心的幫牠們洗澡、梳毛，髒兮兮的小流浪搖身一變，成為了清秀可愛的小狗狗。

雖然不知道牠們為什麼會在廢棄工地，也不清楚其中一隻是如何掉了下去。但好在，牠們擁有彼此；好在，遇到了熱心善良的威廉。

找到新家的小狗們好像連體嬰一樣，不管去哪裏都形影不離。互相擁抱、互相照顧！「我們永遠是彼此最忠誠的夥伴！」

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2-狗狗為什麼會「重情重義」？

經常有人會説：「狗就是畜生，有吃的就跟你走。」難道狗狗真的是只認吃的，不重視感情嗎？當然不！

狗狗的感情是最單純的，單純到即使遇到性命攸關的事。也絕對不會拋下同伴，牠們比人類更懂得陪伴的意義。

米蘭大學和帕多瓦大學，曾合作進行一項研究，調查400多個養狗家庭後表明：當朝夕相處的同伴離去後，狗狗的表現甚至會比人更傷心，牠會更加害怕、渴求關注、食慾衰退，吠叫頻率也會較之平時有所增加，還會「一根筋」在原地等待同伴的歸來。

狗狗們為什麼會如此依賴同伴呢？

研究組專家皮羅內解釋道：為了保持團結並從共同生活中獲利，像家養狗這類社會性動物，都會有合作以及行為同化的傾向，依靠羣居合作才能在自然界存活下來。

所以，羣體內部的所有成員，必須團結並且「按章辦事」。

當羣體中的成員離開後，打破了緊密聯繫而形成的社會習性，導致牠們異常焦慮甚至產生內亂，直到形成新的穩定秩序為止。

對於威廉拯救的兩隻小狗來説，面對殘酷的人類社會和生存環境。牠們的體型小、實力弱，必須互相幫助才能夠存活下去，這個世界上，牠們擁有的只有彼此！

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