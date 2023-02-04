母親討厭貓咪從不親近　背地裏卻這樣做　網民：想要這樣的媽媽

有時候老人家的愛就是這樣偷偷來。一名女子收編了一隻貓咪，本來媽媽相當不喜歡，甚至一開始還很反對她養貓，後來貓咪帶進家裡後也從來沒見到她親近過貓咪，但日前女子卻發現媽媽其實偷偷給貓咪織了60件寵物衣服，讓她相當驚訝。



綜合陸媒報導，中國黑龍江省牡丹江一名閆（音同閻）姓女子2個多月前收編了一隻貓咪回家，起初閆女的媽媽非常討厭貓，在她要收編之前就已經強烈反對過家裡不准養貓，但最後還是拗不過閆女的堅持，勉強讓貓留在家中。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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閆女表示，貓咪帶回家養已經2個多月了，從來沒看過媽媽親近過貓咪，想說可能媽媽真的很討厭貓，其實有點難過。

日前閆女在家整理東西時，無意間發現媽媽最近在編織一些手工品，細看發現竟是織給家裡貓咪穿的寵物毛衣，仔細數發現竟高達60件，從圍兜兜、衣服、裙子、飾品等等零零總總加起來竟有這麼多，自己看到都嚇壞了，原來媽媽其實很愛貓咪，只是不擅表達自己的愛，就用行動表示了。

影片曝光後在網路上掀起熱議，百萬網友都被閆女媽媽的好手藝驚呆，留言表示「想要這樣的媽媽，手太巧了」、「通常不喜歡毛小孩的老人家都是最後被毛小孩收服的」、「其實媽媽只是不善表達對毛小孩的愛，平常看不出來但都默默的付出」、「這厲害的手藝都可以去開店」。

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