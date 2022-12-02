7隻貓咪半年將窗簾變成流蘇款　樂觀貓奴：純手工製作挺有藝術感

論新式裝修風格創意的落地實施，貓咪第一，沒人敢說第二。

想必除了喵耳朵，不少鏟屎官也都經歷過一件又喜又憂的事：家裏的裝修風格已不受自己的掌控，全靠貓咪心情。



剛好，河北廊坊的趙女士最近也在經歷。她家裏養了好幾隻g貓，平時就以一隻無毛貓為首，經常調皮搗蛋。

今年1月份，趙女士攜貓咪們搬到新家後，就給臥室裏換上了新窗簾，卻不料想窗簾的美貌只保留了一天，自第二天起，就被「下狠手」再無完整之日。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

養了充滿藝術天份的貓喵，家裏的窗簾成為牠們發揮才能的好地方。

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網友們也紛紛表示：「獨家窗簾有型有款，兩邊對稱高低平整，手藝不錯。」、「如果你不說是貓咪幹的，我還想問問這麼好看的窗簾是在哪裏買的？」

起初，趙女士也很生氣，會制止牠們去抓窗簾。但小貓咪有什麼壞心眼呢，還是會繼續創作道路無法自拔。

後來也只能安慰自己，沒關係，也挺有藝術感的。畢竟是加拿大主設計師攜手本土設計師全手工製作，怎麼說它不好呢。

開闢到天花板業務

當然，能享受到貓咪設計師專屬待遇的不止趙女士一人，現在裝修這份事業在貓咪群體也內捲成風，有的貓師傅已經開闢到天花板業務了。

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可能是對提升空氣流通性的訴求，也可能是對增加層高的慾望太高，橘貓師傅會立即開啟修理狀態。

「一塊，兩塊，三塊……」

當人類想要來搭把手時，卻不知從何下手，因為他永遠不知道，貓咪的裝修創造力有多強以及——下一塊天花板會從哪裏掉下來。

就在此時，咱們設計師兼裝修工人也會閃亮登場，為自己精湛的的裝修技術雀躍奔跑。

當然，貓咪師傅也會為提高家庭陳設的「合理性」有貢獻，場景將主要出現在重災區——客廳。

最先看不慣的，就是這些高聳到貓見不爽的飲水機。

「這麼高，站這麼直可不行。誒，這樣就對了嘛」、「還有這個鏡子這幅畫，怎麼還擋着本貓的路了，這可不對，倒下才是你能存活的唯一出路。」

其中在客廳裏，接受貓咪設計師獨家特製最多的，還是面積最大、可操作性最強的沙發。

沙發設計不限材質，不限顏色，不限大小。只要你有，本貓就必定給你做出獨特，做出風格。純手作打造，獨一無二，無可挑剔。

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每一個鏟屎官的家，都會有貓咪設計師的傑出作品，每一份都是貓咪嘔心瀝血的創作結晶。

裝修這條漫漫路上，貓咪設計師勇敢飛，鏟屎官們永相隨。

大不了，咱們換個家，繼續造！

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】