貓界經典Meme 仰天長嘯貓因病離世　主人：願牠繼續帶給大家歡笑

迷因貓咪「Thurston Waffles」在2019年因為被主人拍到一段仰天大叫的影片而在網路上爆紅，成為被許多人瘋傳的經典迷因（Meme）。不過Thurston因為生病，不幸在8日傳出過世消息，主人發文哀悼，也讓許多網友感到相當不捨。



「仰天長嘯」影片爆紅 成為迷因貓咪

Thurston Waffles為一隻白色長毛貓，2019年6月因為IG帳號上一支仰天哭叫的影片在網路上爆紅，片中Thurston抬頭不斷對上方大叫，逗趣的模樣引來無數網友觀看、轉發，還被當成迷因素材，製作成各種搞笑影片。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼「仰天長嘯貓」因病離世▼▼▼

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Thurston的主人從2013年就在社群媒體Vine上開始分享Thurston的日常生活，後來也在2016年開設IG帳號，並且在2019年意外成為知名迷因。原本就非常可愛的Thurston，在爆紅後引來大批粉絲，哭叫影片所延伸出的各種改編舞曲和迷因創作為許多人帶來歡笑，近日Thurston傳出逝世消息，讓大家都深感不捨。

在今年（2022）年9月8日，Thurston的主人在社群平臺上發布Thurston因病過世的消息，表示原先看起來很健康的Thurston患上鼻竇炎後遲遲無法治癒，檢查後才發現罹患鼻咽癌，發現後僅隔了短短2日就因病情惡化不幸去世。

Thurston的主人表示，自己盡可能地想讓Thurston感覺到快樂和安全，夠溫柔祥和地離開，「人們說狗是人類最好的朋友，但我最好的朋友是一隻貓，一隻甜蜜、可愛、傻傻的白貓。」他希望在經過時間沉澱情緒後，Thurston仍然能夠繼續帶給大家歡笑。

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