寵物飲食｜食物烹煮後營養會流失　貓狗必備營養素不同飼主要留意

每日的飲食，是寵物健康與活力的來源，但食物營養可能會流失......



當心 ! 這樣吃營養會流失

身為飼主，汪喵跟所有毛爸媽一樣，都想要給毛孩最好的。與毛孩最相關的就是牠們每天吃下肚的「食物」。不過，市面上有相當多的寵物食品供毛爸媽選擇，究竟怎麼吃最健康、料理食物方式可能會有哪些營養流失？汪喵一次解答！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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必備營養素 貓狗大不同

首先要知道，「水、蛋白質、脂肪、碳水化合物、維生素（維他命）及礦物質」是維持生命必備的6大營養素。不過貓狗的營養需求有很大的差異，例如：貓對蛋白質、精胺酸、牛磺酸的需求量大於狗；除此之外，貓無法跟狗一樣直接將亞油酸轉為花生四烯酸（註1.）、也無法將類胡蘿蔔素轉為維生素A利用，因此貓咪很依賴由食物中攝取充足花生四烯酸和維生素A。

缺乏特定營養對健康的影響

缺乏特定營養素的結果，會對影響犬貓健康有不利影響，例如：貓咪的精胺酸若攝取不足，可能會有流口水、肌肉顫抖、嘔吐、痙攣、甚至昏迷的狀況。缺乏維生素A則可能引起視力退化、抵抗力變差。如果缺乏花生四烯酸，則會讓毛皮乾燥、失去光澤。

吃什麼最健康？

美國一位推廣犬貓正確飲食的獸醫凱倫貝克（Dr. Karen Becker）曾在2010年將所有種類的寵物食品，按優劣做成排行榜，而以下是她在2015年更新的版本：

（汪喵星球提供）

獸醫凱倫貝克補充，半濕潤的袋裝食物不好，是因為廠商可能為了使食品保持「半濕潤」，而添加丙二醇（註2.），這是一種可怕的防腐劑，對貓狗是不健康的。而最後一名大家或許會很意外是：「營養不均衡的自製生食或鮮食(熟食)」。同樣是自製，營養均衡的自製生食對於犬貓來說是最棒的食物，但如果飼主並沒有兼顧均衡的營養，長期食用則可能造成疾病。汪喵提醒毛爸媽，可以依據表格看一下現在毛孩吃的食物排名呦。

食物這樣煮 營養可能會流失

營養網站SELF Nutrition Data曾分析了生食經過烹煮過後，營養可能流失的最大值資料。

（汪喵星球提供）

從表格可以知道，許多維他命和礦物質經過烹煮後瀝乾，會大量流失；冷凍時，食材與營養素會形成冰晶，解凍時如果瀝除水分也會使得水溶性維生素與部分礦物質流失。因此建議吃汪喵生食餐的毛孩，生食解凍後連同流出的汁液一起拌著吃，能幫助保有完整營養喔！

此外，表格雖然沒有提到乾燥的溫度，不過一般常見的「高溫乾燥」對養分的破壞程度是很高的，許多營養成份會在高溫環境下受到破壞；而「低溫真空冷凍乾燥」則是急速冷凍到零下40、50度，直接把水分昇華，保有充分營養，汪喵的凍乾主食和凍乾零食也都是採用低溫冷凍真空乾燥法製作！

每日的飲食，就是毛孩健康與活力的來源！建議毛爸媽可以參考獸醫對寵物食品的排行表、以及食物處理過程營養素流失的資料，作為選擇毛孩食品的依據，幫助毛孩吃得營養又健康呦！

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【本文獲「汪喵星球」授權轉載。】