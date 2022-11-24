寵物健康｜盤點胖毛孩爸媽的3種人　「3要1不」減重對策飼主必知

「我家毛孩才不胖！」「我家孩子胖胖的很可愛啊，不用減肥啦！」「什麼！？我家孩子太胖了，那該怎麼辦？」

文：Q小蓉／滔客



提到自家毛孩的身材，各位毛爸媽屬於哪一種呢？自欺欺人？毫不在意？想尋求解決對策？這裡都有解答。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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致：自欺欺人型的毛爸媽

美國寵物肥胖預防協會（APOP, Association for Pet Obesity Prevention）指出，若將寵物與人類體重換算，5公斤的貓或36公斤的金毛尋回犬等同80公斤的一般成年女性。

為了提升飼主對寵物體重管理的認知並重視寵物肥胖問題，美國寵物食品協會（PFI, Pet Food Institute）於今年7月份，針對全台861位犬貓飼主進行「2017台灣寵物肥胖及體重管理飼主認知調查」。調查發現，6成的貓和狗仍有減肥空間※注1，同時有近3成的貓體脂肪超過36%，屬中高度風險等級。

最新調查也發現，在有減肥空間的寵物飼主中，有51.7%的飼主並不認為自己的寵物有肥胖問題，也有8.4%的飼主表示不清楚其寵物是否肥胖，顯示飼主對於毛小孩是否有肥胖問題並未瞭解或掌握，輕忽了寵物肥胖的嚴重性。

※注1：有減肥空間的定義為「目前實際體重＞理想體重」



致：毫不在意型的毛爸媽

胖胖的很可愛，有什麼問題嗎？杜瑪動物醫院院長鍾醫生提醒，這類寵物罹患肥胖相關疾病的機會相對高，如：代謝症候群的脂肪肝、糖尿病※注2及關節炎等。此外，寵物也可能因體型變大，供氧負擔增加，導致呼吸循環系統相關慢性問題。

鍾醫生進一步說明：「體重管理其實相當考驗人性，因為人類對於胖胖的寵物會特別關愛，所以可能選擇忽視或無感寵物肥胖的問題。」鍾醫生更呼籲，寵物肥胖問題與飼主對寵物肥胖的認知有極大相關性，建議飼主平常應更加重視寵物肥胖影響健康的問題，才是愛毛小孩的表現。

※注2：其中糖尿病又以貓咪較為常見及嚴重



致：想尋求解決對策的毛爸媽

杜瑪動物醫院院長鍾昇樺醫生強調，飼主對寵物是否肥胖的認知是關鍵，而若想幫寵物減重，只要掌握「3要1不」四關鍵，控制飲食並增加運動量，其實一點都不難！

１）「要」定時定量

定時定量地餵食毛小孩，除了能讓牠們在固定時間進食、減少餓了就吃或隨意吃的壞習慣外，飼主更能輕鬆掌控毛小孩的熱量攝取。

２）「要」斤斤計較，計算寵物每日基本攝取熱量

飼主可利用「體重(kg) X 30+70大卡」公式計算寵物每日所需最低卡路里量（RER），確保攝取適當熱量，再依據貓狗的活動量以「1~2 X RER」公式計算每日熱量需求，檢視過去餵食的份量並調整熱量攝取。餵食乾飼料的好處之一就是可幫助飼主精準計算毛小孩的熱量攝取，建議可參考商業飼料包裝上餵食量建議及卡路里，換算每日需餵食份量。

３）「要」多動

除了健康飲食之外，運動更是減重的不二法門！鍾醫生表示，運動不僅能消耗毛小孩過多的熱量，將身上的贅肉訓練成肌肉外，飼主更能夠過與寵物一起運動或遊戲滿足寵物心理需求。

４）「不」餵食零食和人類餐桌食物

在寵物減重的過程中，零食絕對是大忌！飼主在面對毛小孩水汪汪的無辜眼神時，絕對不可心軟而不斷提供零食，導致攝取的熱量失控。另外，因為無法抗拒香氣，許多寵物也習慣乞求人類食物。過油過鹹的人類餐桌食物對毛小孩來說，除了過高的熱量外，更易造成腸胃不適等問題。鍾醫生也再次提醒，建議提供毛小孩專屬寵物飼料或罐頭，確保牠們吃得健康。

延伸閱讀：寵物健康｜狗狗發胖的6大危害 解決汪星人亞健康問題刻不容緩

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減肥運動輕鬆做

犬類行為專家熊爸建議，飼主應以寵物品種、年齡和體態評估，幫毛小孩挑選適合且容易訓練的運動。以狗狗運動來説，散步、游泳等都是簡單且不會對狗狗關節造成過度壓力的活動。

散步的姿態、速度、時間點等是在帶狗狗散步前需了解的部分，以訓練狗狗在戶外活動的紀律。而不同種類的狗狗每日建議散步距離也不同，以台灣最常見的玩賞犬來說，每日建議散步距離約為5~6公里。此外，飼主在家中也可透過咬扯繩或將訓練用的少量零食或玩具散落在室内角落的尋寶遊戲等，維持狗狗的活動量。

至於貓咪可做的運動，熊爸則舉例，跑輪、逗貓棒或抓板和跳台等都很適合習慣待在室內的貓咪（自製貓咪跑輪點這裡），每天陪貓咪活動的時間則建議約20分鐘左右，除可讓貓咪運動外，也能增進與飼主感情。若考慮帶貓咪出外散步，則需花點時間訓練和練習，不宜操之過急，造成貓咪心理壓力。

正確的飲食控制搭配飼主的陪伴玩耍、散步，想要幫寵物減重其實並不困難。鍾醫生也再次呼籲，飼主若有寵物肥胖或飲食相關等疑問，務必諮詢專業獸醫生，以獲得正確的寵物體重管理知識，幫助毛小孩輕鬆減重，開心又健康。

關於PFI美國寵物食品協會

美國寵物食品協會成立於1958年，為全美寵物食品製造商的貿易聯合會，代表美國百分之九十八的寵物食品公司。作為美國寵物食品工業的代表，PFI為寵物食品工業進行公眾教育與促進媒體關係的主要力量。並針對寵物食品在商品的安全性、營養的精確性、與食品標籤等面向，予以高度規範和嚴格管理。除此之外，美國寵物食品協會(PFI)更致力於推廣美國優良寵物食品至全世界，使所有寵物皆能受到平等、高規格的飼養照護。

PFI 美國寵物食品協會推廣方向：



(1) 不餵食寵物餐桌食物

(2) 餵食寵物吃專屬的寵物飼料

(3) 依據寵物不同的生理需求，挑選有保障、有信譽的飼料商，飼料的質與量皆須注意

(4) 定時帶寵物運動，讓寵物養成運動習慣

(5) 多陪伴寵物並多與寵物互動說話

(6) 定期帶寵物健康檢查並施打預防針



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