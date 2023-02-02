巨嬰哥基體重直逼金毛尋回犬　比同類重2倍　寵主笑：養到猛瑪象

哥基屬於中小型犬，但一名外國飼主飼養的哥基身形異常龐大，看上去就跟一隻金毛尋回犬一樣，體重則足足是一般哥基的兩倍重，在網路上引起熱議。



這隻來自美國波士頓的巨大公哥基名叫諾亞（Noah），一般哥基身高約25.5～30.5厘米，體重約23～28磅（10～13公斤）；而諾亞則有50磅（22.6公斤），是其他哥基的兩倍重，甚至直逼母的金毛尋回犬（25～29公斤）。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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諾亞多年前在reddit上爆紅，一名網友上傳抱著巨大諾亞的照片，聲稱這是他女友表親的哥基，還開玩笑牠就像一頭猛瑪象。諾亞的聲量瞬間水漲船高，飼主幫牠開設Instagram帳號，目前已有2.2萬粉絲。

許多人疑惑為何哥基可以長的這麼巨大，飼主懷疑牠擁有澳洲牧羊犬的基因，骨架本身就是比較大，所以擁有這樣的體重也在正常範圍，並沒有過胖或吃太多的問題。

諾亞和身邊的人事物對比就看的出來，待在主人身邊就像一隻不折不扣的大型犬，和正常體型哥基相比明顯大一號。雖然體積巨大，身材比例仍是典型的哥基，擁有招牌小短腿和肥嘟嘟的屁股。

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